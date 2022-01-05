Harun Kavaklıdere Karacabey Belediyespor'da - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Harun Kavaklıdere Karacabey Belediyespor'da

Harun Kavaklıdere Karacabey Belediyespor'da
AA / Ayhan Fidan - Haberler | Spor

2. Lig Kırımızı Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, Bodrumspor'dan forvet oyuncusu Harun Kavaklıdere'yi kadrosuna kattı.

KARACABEY, BURSA (AA) - 2. Lig Kırımızı Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, Bodrumspor'dan forvet oyuncusu Harun Kavaklıdere'yi kadrosuna kattı.

Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, "Bugün eksik olarak gördüğümüz forvet mevkiine transfer yaptık. Bodrumspor'dan forvet oyuncusu Harun Kavaklıdere ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Yapılan transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. " dedi.

23 yaşında olan ve Bodrumspor altyapısından yetişen Harun Kavaklıdere, Fraport Tav Antalyaspor, Nasadoge Menemenspor ve Bingölspor formalarını terletti.

Kavaklıdere, Bodrumspor formasıyla bu sezon 18 maçta 5 gol attı.

Harun Kavaklıdere Karacabey Belediyespor'da

Harun Kavaklıdere Karacabey Belediyespor'da

AA / Ayhan Fidan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title