Harun Kavaklıdere, Karacabey Belediyespor'da

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarı hedefini üst sıralar olarak belirleyen Bodrumspor'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.

Yeşil-beyazlılar golcüsü Harun Kavaklıdere ile yollarını ayırdı. Bodrumspor'da bu sezon 18 maçta 5 gol atan 23 yaşındaki golcü futbolcu Teco Karacabey Belediyespor'la anlaşma sağladı. Bodrumspor altyapısından yetişen Harun, Fraport Tav Antalyaspor, Nasadoge Menemenspor ve Bingölspor formalarını da terletti.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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