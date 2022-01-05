Harun Kavaklıdere, Karacabey Belediyespor'da
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarı hedefini üst sıralar olarak belirleyen Bodrumspor'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarı hedefini üst sıralar olarak belirleyen Bodrumspor'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.
Yeşil-beyazlılar golcüsü Harun Kavaklıdere ile yollarını ayırdı. Bodrumspor'da bu sezon 18 maçta 5 gol atan 23 yaşındaki golcü futbolcu Teco Karacabey Belediyespor'la anlaşma sağladı. Bodrumspor altyapısından yetişen Harun, Fraport Tav Antalyaspor, Nasadoge Menemenspor ve Bingölspor formalarını da terletti.- Bodrum
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Haberi Kaydet