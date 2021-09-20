Harun Erdenay, TBF başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) eski başkanı Harun Erdenay, TBF olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Erdenay'ın açıklaması şöyle;

Hedeflerimi ve yol haritamı, önümüzdeki günlerde yapacağım bir basın toplantısı ile paylaşacağımı tüm değerli basın mensupları ve kamuoyunun bilgilerine sunarım."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri