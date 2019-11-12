Hartum YEE'de çocuklar için resim kursu düzenlendi

12.11.2019 23:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 23:46

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE), 11-15 yaşlarındaki çocuklar için resim kursu düzenlendi.

Eğitmenliğini Sudanlı ressam Esra Babikir'in yaptığı 10 öğrenci, kara kalemin yanı sıra sulu ve kuru boya teknikleri üzerine bir ay boyunca kurs görecek.

AA muhabirine açıklama yapan Hartum YEE Müdürü Bünyamin Demir, resmin farklı dallarında kabiliyeti olan çocukların keşfedilmesine yönelik düzenlenen kursun sonunda ailelere detaylı raporlar sunulacağını ve YEE'nin Sudanlı çocukların sanat eğitimlerine desteğinin süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA