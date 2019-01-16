Hartum'daki Gösterilerde 13 Kişi Yaralandı

Sudan güvenlik güçlerinin başkent Hartum'da düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Sudan Merkez Tıp Komitesinden yapılan açıklamada, Hartum'daki gösterilerde biri ağır 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

Beş kişinin açılan ateş sonucu yaralandığı bilgisi verilen açıklamada, diğer kişilerin ise güvenlik güçlerinin coplarla müdahalesi sonucu el ayak ve diğer bölgelerinden çeşitli şekillerde yaralandıkları kaydedildi.

Açıklamada, atılan göz yaşartıcı gaz bombası neticesinde boğulma tehlikesi geçiren ve hafif yaralanan bazı göstericilerin de ilk müdahalelerinin ardından hastaneden taburcu edildiği duyuruldu.

Sudan resmi makamlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Sudan Meslek Grupları Birliği ve muhalif partilerin dün akşam başkent Hartum'un güneyindeki El-Kelakile banliyösü ve başkentin batısındaki Umdurman kentinin Es-Sevrat bölgesinde düzenlediği gösterilere polis müdahale etmişti.

Sudan Başsavcısı ve Olayları İnceleme Yüksek Komisyonu Başkanı Amir Muhammed İbrahim, başkent Hartum'da cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, 19 Aralık 2018'den bu yana yaşanan gösterilerde Kadarif eyaletinde 9, Nil Nehri eyaletinde 6, Kuzey eyaletinde 3, Beyaz Nil eyaletinde 3 ve başkent Hartum'un Umdurman kentinde 3 olmak üzere 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Olaylarda 131 kişinin de yaralandığını ifade eden İbrahim, ölüm vakaları hakkındaki soruşturmaların devam ettiğini aktarmıştı ancak muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Kaynak: AA