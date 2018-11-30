Hartum'da Sudanlı Zenci Musa'yı Anma Etkinliği

Sudan'ın başkenti Hartum'da, Osmanlı ordusunda asker olarak büyük fedakarlıklarda bulunan Sudanlı Zenci Musa için anma etkinliği düzenlendi.

Hartum Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) düzenlediği anma etkinliğine katılan Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu burada yaptığı konuşmada, Sudanlı Zenci Musa'nın, pek çok ibret içeren büyük fedakarlıklarda bulunduğunu söyledi.

Sudanlı Musa'nın gurur duyulan kahramanlardan olduğunu ifade eden Neziroğlu, büyükelçilik görevine getirildiğinde ilk iş olarak Musa'nın kabrini ziyaret ettiğini ve ona "ülkesine hizmet etme" sözü verdiğini dile getirdi.

YEE'de Türkçe eğitimi alan Sudanlı öğrenci Able Ali, Sudanlı Musa'yı bugün tanıma fırsatı bulduğunu belirterek," YEE'nin bu askerle ilgili bizlere sunduğu şey, Sudan ve Türk halkları için fedakarlıklarda bulunanlara duyulan vefa örneğidir." dedi.

Kur'an-ı Kerim Üniversitesi Türk Dili Bölümü öğrencisi Muhammed Abdullah da Sudanlı Musa'yı daha önceden tanımadığını, düzenlenen etkinlikle İslam uğruna fedakarlıkta bulunmuş bir askeri tanıma fırsatı bulduğunu ve ayrıca Türklerle Sudanlıları birbirine bağlayan yakın ilişkiyi de yakından müşahede ettiğini vurguladı.

Etkinlik kapsamında, Trablusgarb'dan Milli Mücadeleye "Sudanlı Zenci Musa" TRT belgeseli de gösterildi.

Büyükelçi Neziroğlu, etkinliğe katılanlara Türk ve Sudan bayrakları taşıyan tişört hediye etti.

Sudanlı Zenci Musa, 1911-1912'de Osmanlı Devleti ile İtalya Krallığı arasında yaşanan Trablusgarp Savaşı'na katılmıştı.