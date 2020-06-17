Hartum'da kısmi sokağa çıkma yasağı 29 Haziran'a kadar uzatıldı Sudan'da hükümet, başkent Hartum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle marttan bu yana uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağını 29 Haziran'a kadar uzatma kararı aldı.

Sudan'da hükümet, başkent Hartum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle marttan bu yana uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağını 29 Haziran'a kadar uzatma kararı aldı.? Sudan hükümetinden yapılan açıklamada, 19 Haziran'dan itibaren Hartum'da sokağa çıkma yasağının 10 gün uzatıldığı belirtildi.? Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen daha önceki yasakların aynen süreceği ifade edildi.? Karar uyarınca başkent Hartum'da 29 Haziran'a kadar 06.00-15.00 saatleri dışında, 15 saat sokağa çıkma yasağı uygulanacak.? Ülkede şimdiye kadar 7 bin 740 kişide Kovid-19 tespit edildi, 477 kişi yaşamını yitirdi. Kaynak: AA