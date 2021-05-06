Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Sudan Tarım ve Orman Bakanı Harbi ile görüştü

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan Tarım ve Orman Bakanı Tahir Muhammed Harbi ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan Tarım ve Orman Bakanı Tahir Muhammed Harbi ile bir araya geldi.

Başkent Hartum'daki Bakanlık binasında gerçekleşen görüşmenin ardından AA muhabirine açıklama yapan Harbi, "Sudan ile Türkiye arasında köklü ilişkiler bulunuyor. Büyükelçi Neziroğlu ile Sudan'da bulunan doğal ve insan kaynakları ile Türkiye'nin gelişmiş tarımsal üretimini ele aldık." dedi.

Performansı geliştirmek ve ilişkileri güçlendirmek amacıyla eski anlaşmaların gözden geçirileceğini söyleyen Harbi, görüşmenin verimli geçtiğini ifade etti.

Harbi, güçlü ilişkilerin tesis edilmesi hususunda fikir birliğine vardıklarını dile getirdi.

Hartum Büyükelçisi Neziroğlu da "Sayın Bakan ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik ve iki ülke arasında tarım alanındaki iş birliğinin hızlı bir şekilde geliştirilmesinde mutabık kaldık." diye konuştu.

"Öncelikle kendisine Türkiye'de tarımsal üretim hakkında bilgi verdim" diyen Neziroğlu, ikili ilişkileri daha ileriye taşımak istediklerini belirtti.

Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ile Sudan Tarım ve Orman Bakanlığı arasındaki ortak şirket ve çiftlik projesi hakkında Bakan Harbi'yi bilgilendirdiğini dile getiren Neziroğlu, "Kamunun yanı sıra Türkiye'de özel sektörün de tarımsal üretim, makine, ilaç, gübre, sera ve Ar-Ge konularında çok ileride olduğunu, bu tecrübeyi Sudan'la paylaşmak istediğimizi dile getirdim." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Neziroğlu, "Sayın Bakan konuya vakıf. Türkiye ile iş birliği konusunda son derece kararlı. Hızlı bir şekilde ilerlemeyi umuyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmed Osama Awad Satti