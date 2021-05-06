Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Sudan Tarım ve Orman Bakanı Harbi ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Sudan Tarım ve Orman Bakanı Harbi ile görüştü

Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Sudan Tarım ve Orman Bakanı Harbi ile görüştü
Anadolu Ajansı / Ahmed Osama Awad Satti - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan Tarım ve Orman Bakanı Tahir Muhammed Harbi ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan Tarım ve Orman Bakanı Tahir Muhammed Harbi ile bir araya geldi.

Başkent Hartum'daki Bakanlık binasında gerçekleşen görüşmenin ardından AA muhabirine açıklama yapan Harbi, "Sudan ile Türkiye arasında köklü ilişkiler bulunuyor. Büyükelçi Neziroğlu ile Sudan'da bulunan doğal ve insan kaynakları ile Türkiye'nin gelişmiş tarımsal üretimini ele aldık." dedi.

Performansı geliştirmek ve ilişkileri güçlendirmek amacıyla eski anlaşmaların gözden geçirileceğini söyleyen Harbi, görüşmenin verimli geçtiğini ifade etti.

Harbi, güçlü ilişkilerin tesis edilmesi hususunda fikir birliğine vardıklarını dile getirdi.

Hartum Büyükelçisi Neziroğlu da "Sayın Bakan ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik ve iki ülke arasında tarım alanındaki iş birliğinin hızlı bir şekilde geliştirilmesinde mutabık kaldık." diye konuştu.

"Öncelikle kendisine Türkiye'de tarımsal üretim hakkında bilgi verdim" diyen Neziroğlu, ikili ilişkileri daha ileriye taşımak istediklerini belirtti.

Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ile Sudan Tarım ve Orman Bakanlığı arasındaki ortak şirket ve çiftlik projesi hakkında Bakan Harbi'yi bilgilendirdiğini dile getiren Neziroğlu, "Kamunun yanı sıra Türkiye'de özel sektörün de tarımsal üretim, makine, ilaç, gübre, sera ve Ar-Ge konularında çok ileride olduğunu, bu tecrübeyi Sudan'la paylaşmak istediğimizi dile getirdim." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Neziroğlu, "Sayın Bakan konuya vakıf. Türkiye ile iş birliği konusunda son derece kararlı. Hızlı bir şekilde ilerlemeyi umuyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmed Osama Awad Satti

Türkiye'de iki doz korona aşısı yaptıran sayısı 10 milyonu geçti
Türkiye'de iki doz korona aşısı yaptıran sayısı 10 milyonu geçti
İngiltere'de otel karantinasına girmek istemeyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor
İngiltere'de otel karantinasına girmek istemeyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor
Günedoğu Anadolu'da çöl çekirgesi endişesi! Önlerine geleni yiyorlar
Günedoğu Anadolu'da çöl çekirgesi endişesi! Önlerine geleni yiyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Alişan Seda Sayan Hande Erçel Demet Akalın
Spor Diego Muslera Ali Tandoğan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Sudan Tarım ve Orman Bakanı Harbi ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 15:52:05. #1.15#

title