Hartum Büyükelçisi Neziroğlu: "Afrika'da artık tüm kurumlarımızla birlikte varız"

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türkiye'nin Afrika'da özgün bir duruşu olduğunu belirterek, "Türkiye olarak iyiliğin peşindeyiz. Önceliğimiz kıtanın kalkınması. Afrika'da artık tüm kurumlarımızla birlikte varız." dedi.

Büyükelçi Neziroğlu, "Afrika'da İnsani ve Kalkınma Yardımları İş Birliği" konulu çevrim içi panelde konuştu.

İnsani Yardım Bülteni Koordinatörü Yusuf Kandil'in moderatörlüğünü yaptığı panele TİKA Hartum Koordinatörü Bilal Özden, Türkiye Diyanet Vakfı Sudan Temsilcisi ve Hartum Din Hizmetleri Müşaviri Abdullah Şen, Türk Kızılay Sudan Delegasyon Başkanı Çetin Bayatlı ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye'nin 4 asır boyunca özellikle Kuzey Afrika'da var olduğunu belirten Neziroğlu, son 20-25 yıl içerisinde bu ilişkilerin tekrar canlandırılmaya çalışıldığını vurguladı.

"Afrika'da biz yokken başkaları oldu ve epeyce de mesafe katettiler." diyen Hartum Büyükelçisi, Türkiye'de son dönemde var olan genel Afrika ilgisinin daha özele inmesi gerektiğini arzu ettiğini söyledi.

Araştırma merkezlerinin ve akademik çalışmaların Afrika merkezli olmaktan çıkıp bölge ve ülke özeline inmesi gerektiğinin altını çizen Neziroğlu, Afrika'ya 2 boyuttan baktığını vurguladı.

Neziroğlu "Afrika'da son 20 yılda yaptıklarımızla ciddi mesafe katettik. Büyükelçilik sayımız 12'den 43'e çıktı. THY ve diğer kurumlarımızın temsili de Afrika'da önemli işler yaptığımızı gösteriyor." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin Afrika'da sömürge geçmişi yok"

Afrika'da Türkiye'nin yapabileceklerine de değinen Büyükelçi, burada en önemli unsurun birlikte ve organize hareket etmek olduğunu kaydetti.

Afrika'da Türkiye'den yana zeminin sağlam olduğunu dile getiren Neziroğlu, Türkiye'nin kıtada bir sömürge geçmişinin olmadığını ve kıtanın her bölgesine insani yaklaştıklarının ve adalet götürdüklerinin altını çizdi.

Afrika politikasının sürekli güncellemesi gerektiğini de vurgulayan Neziroğlu, şöyle devam etti:

"1517'den beri Afrika'ya insani ve kalkınma odaklı bakıyoruz. Devlet, sivil toplum, akademi, medya, iş dünyası ve diğer paydaşların katkısıyla Afrika politikamızı daha sağlıklı bir şekilde yürütebiliriz. Gönül arzu ediyor ki Türkiye'de yaşayan herkesin bir Afrika gündemi olsun."

Panelde Hartum'daki insani yardım kurumlarıyla olan iletişim ve koordinasyonun önemine değinen İrfan Neziroğlu, insani yardım faaliyeti yapılacak bölgelerin tespitinin ve ihtiyaç analizlerinin sağlıklı şekilde yapılması gerektiğini vurguladı. Neziroğlu, bu analizlerin sağlıklı şekilde yapılabilmesi için de kurumların bağışçılarını bilgilendirmesi ve yönlendirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

-"Gıda yardımları mesleki, teknik eğitimlere yönlendirilmeli"

İnsani yardımların çeşitlenmesi ve farklı alanlara kaydırılması gerektiğini dile getiren Neziroğlu, şunları söyledi:

"Gıda yardımları önemli olmakla birlikte sürdürülebilir olmayan bir yardım türü, insani yardım politikamızı gıda yardımlarından mesleki teknik eğitimlere ya da diğer alanlara yönlendirmemiz lazım. Afrika'da insani yardım faaliyeti yapmak isteyen kurumlar yerel, güvenilir, kapasitesi test edilmiş ortaklar ile çalışmalı. Yardımların dağıtımını sosyal medyada paylaşırken fotoğraflar ve kullanılan dil son derece önemli. Türk bayrağını da yardımlarda görmek istiyoruz."

Panelde kalkınma yardımları başlığı bölümünde de bilgiler paylaşan Büyükelçi Neziroğlu, acil ve gıda yardımlarının sürdürülebilir olmadığına, bu nedenle kalkınma yardımlarına ihtiyaç duyulduğuna değindi.

Meslek edindirme kurslarının bu anlamda önemli olduğunu ifade eden Neziroğlu, "İnsanların bir şekilde geçimlerini sağlayabilecek yardımları hayata geçirmeliyiz." dedi.

Kalkınma yardımlarına TİKA'nın gençler ve kadınlara yönelik Sudan'daki faaliyetlerinden örnekler veren Neziroğlu, sürekli yapılan gıda yardımlarının uzun sürede beklenti ve yardıma bağımlı bir profil oluşturduğunu ifade ederek, bunun kalkınma yardımlarıyla tersine dönebileceğini vurguladı.

-"En büyük stratejimiz 'insani' bakış açımız"

İnsani yardımda Türkiye'nin en büyük stratejisinin insanlar arasında hiçbir şekilde ayrım yapmadan tamamen insani bakış açısıyla yardımları ulaştırmak olduğunu belirten Neziroğlu, dış yardımların koordine edilmesinde bir kurumun oluşturulmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Neziroğlu, "Hartum özelinde kurumlarımızda koordineli bir şekilde çalışarak yardımların farklı bölgelerde çeşitlendirilmesini sağlıyoruz fakat bunun daha üst bir yapı üzerinden gerçekleştirilmesinde fayda var. Sahadaki verilerin tek bir merkezde toplanarak analizlerin üretilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Afrika'da ülkeler arasında rekabet olduğunu aktaran Hartum Büyükelçisi, "Türkiye'nin kıtada özgün duruşu var. Türkiye olarak iyiliğin peşindeyiz. Önceliğimiz kıtanın kalkınması. Afrika'da artık tüm kurumlarımızla birlikte varız." şeklinde konuştu.