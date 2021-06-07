A Milli Futbol Takımı, Almanya'daki hazırlıklarını sürdürdü
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Almanya'daki hazırlıklarına devam etti.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Almanya'daki hazırlıklarına devam etti.
Millilerin Harsewinkel'de kamp yaptığı Klosterpforte Hotel'in sahasında, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanının ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Dünkü antrenmanda sağ üst arka adalesindeki sertleşme nedeniyle takımdan ayrı çalışan Kenan Karaman, bugün takımla idman yaptı. Ay-yıldızlı ekip, tam kadro sahada yer aldı.
Isınma koşusuyla başlayan idman, pas ve top kapma çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde, İtalya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.
A Milli Takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever