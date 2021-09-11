HARŞENA KALESİ'NDE 600 YILIK KÜLLİYE KEŞFİ - Haberler
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HARŞENA KALESİ'NDE 600 YILIK KÜLLİYE KEŞFİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AMASYA'da, Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı'nda devam eden kazı çalışmalarında 600 yıllık Osmanlı Külliyesi keşfedildi.

AMASYA'da, Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı'nda devam eden kazı çalışmalarında 600 yıllık Osmanlı Külliyesi keşfedildi. Kazı ekibi, külliyenin gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 9 yıl önce başlatılan, Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı'ndaki kazı çalışmaları devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Naza Dönmez başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında bugüne kadar 15'inci yüzyıla ait cami, zaviye, imarethane, soğuk hava deposu ve ocak kalıntısı gün yüzüne çıkarıldı. Bu sezon yapılan kazı çalışmalarında ise 600 yıllık Osmanlı Külliyesi keşfedildi. Kazı ekibi, tarihi yapının gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlattı.

'AMASYA İÇİN ÖNEMLİ KEŞİFLER'

Kazı Başkanı Emine Naza Dönmez, çalışmaların devam ettiği alanda külliyeyi birbirine bağlayan sokak dokusunu ortaya çıkarmaya başladıklarını belirtti. Dönmez, Gerek seyahatnamelerde gerekse tarihi kaynaklarda yukarı kalede olduğu bilinen Osmanlı'nın ilk camisi Yıldırım Camii'nin bulunduğu alanı tespit ederek, bunun etrafındaki yapı kalıntılarına ulaşmaya çalışıyoruz. Cami ve caminin yukarısında zaviyeli bir yapı ortaya çıkardık. 15'inci yüzyıldan itibaren düzgün sokak dokusu olarak yapılaşmaya başlamış ve külliye olarak nitelendirilen kompleksi yavaş yavaş gün yüzüne çıkarıyoruz, bu da Amasya için önemli keşiflerden biridir dedi.

'İLK CAMİ HARŞENA KALESİ'NDE YAPILMIŞ'

Külliyenin ortalama 600 yıllık olduğunu kaydeden Doç. Dr. Dönmez, 1382 yılında Yıldırım Bayezid tarafından Amasya Osmanlılara katıldı. İlk cami olan Yıldırım Camii'nde Harşena Kalesi'nde yapılmıştı. Bundan dolayı gün yüzüne çıkardığımız külliye kompleksine 600 yıllık, diyebiliyoruz. Harşena Kalesi'ndeki tarihi yapılaşmayı Selçuklu ve Danişmentli dönemine kadar indirgeyebiliriz. Bizim burada bulduğumuz ve birbiriyle bağlantılı yapılar kompleksi, Osmanlı Dönemi'nin yapılarını yansıtıyor. Biz de yavaş yavaş Osmanlı Dönemi yapılarını ortaya çıkarıyoruz diye konuştu.

HARŞENA KALESİ'NDE 600 YILIK KÜLLİYE KEŞFİ

HARŞENA KALESİ'NDE 600 YILIK KÜLLİYE KEŞFİ

HARŞENA KALESİ'NDE 600 YILIK KÜLLİYE KEŞFİ

HARŞENA KALESİ'NDE 600 YILIK KÜLLİYE KEŞFİ

HARŞENA KALESİ'NDE 600 YILIK KÜLLİYE KEŞFİ

HARŞENA KALESİ'NDE 600 YILIK KÜLLİYE KEŞFİ

HARŞENA KALESİ'NDE 600 YILIK KÜLLİYE KEŞFİ

HARŞENA KALESİ'NDE 600 YILIK KÜLLİYE KEŞFİ

HARŞENA KALESİ'NDE 600 YILIK KÜLLİYE KEŞFİ

HARŞENA KALESİ'NDE 600 YILIK KÜLLİYE KEŞFİ

HARŞENA KALESİ'NDE 600 YILIK KÜLLİYE KEŞFİ
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Haber: HARŞENA KALESİ'NDE 600 YILIK KÜLLİYE KEŞFİ - Haberler
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