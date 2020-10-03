Harşena Dağı kırmızı, yeşil ve mavi renklere büründü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Harşena Dağı kırmızı, yeşil ve mavi renklere büründü

03.10.2020 08:19 | Son Güncelleme: 03.10.2020 08:22
Harşena Dağı kırmızı, yeşil ve mavi renklere büründü

Amasya'nın sembolü olan Harşena Dağı, Azerbaycan'a destek için kırmızı, yeşil, mavi renklere büründü.

Amasya'nın sembolü olan Harşena Dağı, Azerbaycan'a destek için kırmızı, yeşil, mavi renklere büründü.

Amasya Valiliği ve Amasya Belediyesi, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgali sonrası düzenlenen operasyonlara destek olmak amacıyla "Harşena Dağı ve Harşena Kalesi'ni bulunduğu dağı Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlattı.

Harşena Dağı'nın ortasına Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağı yansıtıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Cem Yılmaz Ercan Kesal Acun Ilıcalı
Spor Falcao Samatta Ryan Babel Mbaye Diagne Steven Gerrard
Daha Fazla Kız Ateş Ekim Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Harşena Dağı kırmızı, yeşil ve mavi renklere büründü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 08:23:25. #1.15#
title