Harry'ye acımadı: İngilizce dersinde başarısızdı, kitap yazacak kapasitesi yok!

KİTAP PROJESİ HEYECAN YARATTI

İngiliz kraliyet ailesinden kimleri hedef alacağı da merak konusu olan Harry'nin kitabıyla ilgili iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. Harry'nin kitabında, geçmişte yaşadıklarını ve yaptığı hataları masaya yatıracağı belirtiliyor.

"HARRY'NİN KİTAP YAZACAK BECERİSİ YOK"

Fakat Prens'in bu girişimine kraliyet ailesi uzmanı, yazar ve sosyelit Lady Colin Campbell'dan ilginç bir çıkış geldi. Campbell'e göre 'Prens Harry, kitap yazabilecek kapasiteye sahip değil. Çünkü, Eton Koleji'ndeki öğrencilik yıllarında İngilizce derslerinden başarısız olmuştu. Cambpell, Prens'in, kendi başına iki satırı yan yana getirme becerisi olmadığını savundu. Daha önce de Prens Harry'ye yönelik iddialarıyla gündeme gelen Lady Colin Campbell "Harry, Kraliçe'nin konuştuğu İngilizce'ye konuşmak üzere yetiştirildi. Ama bunu her zaman yapmadığını söylemek gerek" diye konuştu.

"HAYALET YAZAR" KALEME ALACAK

Evening Standart Gazetesi, Prens Harry'nin anlaşmasını yaptığı kitabı kendisinin kaleme almayacağını, bunu için bir "hayalet yazar" ile çalışacağını ileri sürdü. İddialara göre bunun için çalışacak kişi ise daha önce de bu tür işlerde imzası olan ve dili iyi kullanmasıyla tanınan yazar JR Moehringer. Pulitzer ödüllür Moehringer, daha önce Pulitzer ödüllü yazar, bugüne kadar aralarında Andre Agassi, Phil Knight gibi ünlü kişilerin biyografilerini de kaleme aldı. İngiliz basınında yer alan bir habere göre de Prens Harry ile onun anılarını yazacak olan hayalet yazarı George Clooney tanıştırdı.

DAHA ÖNCE DE ÇARPICI SÖZLER SÖYLEMİŞTİ

Prens Harry'nin kitap yazacak becerisi olmadığını ileri süren Lady Colin Campbell, daha önce de İngiliz kraliyet ailesinin en asi üyesi hakkında yaptığı yorumlarla dikkat çekmişti. Cambpell, Harry'nin her zaman medyanın ilgisini çekmek ve uluslararası alanda ünlü olmak gibi bir hırsı bulunduğunu ama bunu nasıl yapacağını tam olarak bilemediğini ileri sürdü.

ÖĞRENCİYKEN DE ADI SKANDALLARA KARIŞMIŞTI

Prens Harry, tıpkı ağabeyi Prens William ve ülkenin önde gelen ailelerinin çocukları gibi Eton Koleji'nde okudu. Fakat o dönemde de adı çeşitli skandallara karıştı. Harry'nin okulda öğrenciyken uyuşturucu alışkanlığı yüzünden rehabilitasyon merkezine yatırıldığı iddiaları basına yansımıştı. Harry, gördüğü tedavinin ardından okuluna döndü.

ETON'DAN 2003 YILINDA MEZUN OLDU

Prens Harry, annesinin ölümünden bir yıl sonra 1998 yılının Eylül ayında Eton'a kaydolmuştu ve o sıralarda ağabeyi William da bu okulda okuyordu. Harry, Eton'a ilk kez, William'ın kayıt günü babası ve o sırada sağ olan annesi Diana ile birlikte, 1995 yılının Eylül ayında gitmişti. Harry, okuldan 2003 yılında mezun oldu.

MEGHAN İLE TANIŞTIKTAN SONRA KEŞFETTİ Campbell'in, Harry'nin eski sevgililerine dayandırarak ortaya attığına göre Harry, bu aradığı türde şöhretin yolunu da eşi Meghan Markle ile tanıştıktan sonra keşfetti. Lady Campbell, Harry'nin, tıpkı annesi gibi bir şöhrete sahip olmak istediğini, yıllarca bunun için çabaladığını ve Markle ile tanıştıktan sonra da bu şöhretin yolunu kendince bulduğunu ileri sürdü.

'DIANA'YI SEVERDİM AMA...' Campbell, kendi internet kanalı için hazırlayıp sunduğu programda "Diana'yı severdim, erdemleri olan bir insandı. Ama onunla aynı fikirdeyim. Prenses Diana bir azize ya da bir melek değildi" diye konuştu. Lady Colin Campbell "O da zaten bir azize olmadığını kendisi söylerdi, gerçekten de azize değildi" dedi. Campbell, Harry'nin eski kız arkadaşları Chelsy Davy ve Cressida Bonas'ın da onun bu özelliğini bildiklerini ve Harry'nin medya ile ilişkisinden şikayetçi olduklarını da ileri sürdü.

ELİNDEKİYLE YETİNEMEDİ Prens Harry'nin bu şöhret tutkusunun, ailedeki konumu gereği, ağabeyi William'ın gölgesinde kalmaktan duyduğu rahatsızlık olduğunu ileri sürenler de oldu. Bunlara göre zaten doğduğu aile nedeniyle göz önünde bir kişi olan Harry'nin bununla yetinmek istememesine anlam veremeyenler de oldu. Harry geçmişte de hızlı ve İngiliz kraliyet ailesi için skandal sayılacak davranışlar sergilediği özel hayatıyla gündeme geliyordu.

EVLİLİK ONU DEĞİŞTİRDİ

Prens William ile Prens Harry arasındaki gerilimi konu alan Battle of The Brothers adlı kitabın yazarı Robert Lacey de sık sık katıldığı programlarda bu konulara değiniyor. O da geçtiğimiz haftalarda Prens Harry'nin Meghan Markle ile tanıştıktan sonra ondan ilham aldı ve değiştiğini ileri sürmüştü. Meghan Markle ile evlendikten sonra Harry daha fazla göz önüne çıkmaya, daha çok dikkat çekmeye başladı. İşte bu durum da ailede bazılarını rahatsız etti.

TAVIR ALDILAR Yazara göre Buckingham Sarayı'nda da Harry ile Meghan'a karşı bir klik vardı. Öyle ki bunla bile çiftin hem Kraliçe'den hem de William ile Kate'den daha fazla dikkat çekmeye başladığını fark edip buna karşı tavır aldı. Onlar bile çifti bir kenara itmeyi tercih etti.Bunun sonucunda da Harry ile Meghan çareyi aileden ve ülkeden ayrılmakta buldu.

DAHA FAZLA GÖZ ÖNÜNDELER

Prens Harry ile Meghan Markle, her ne kadar medya baskısından uzak kalmak için ABD'ye taşınma kararı aldıklarını söyleseler de bu ayrılığın ardından eskisinden çok daha fazla dikkat çekmeye başladılar. Üstelik Oprah Winfrey'e verdikleri ve İngiliz kraliyet ailesini ırkçılık dahil çeşitli sebeplerle suçladıkları röportaj da bu konuda etkili oldu.

O DA KİTAP YAZDI

Bu arada Prens Harry'nin ailesinde kitap yazan tek kişi kendisi değil. Eşi Meghan Markle'ın kaleme aldığı çocuk kitabı da geçen ay piyasaya çıktı. The Bench (Bank) adlı bu kitap oğulları Archie'nin doğumundan sonra Markel'ın, eşi Prens Harry'ye yazdığı bir şiirden esin kaynağını alan kitapta, bir baba ile oğulun hikayesi anlatılıyor. Kitabın illüstrasyonları ise Christian Robinson'a ait. Kitabın çizimlerinde, aileden ayrıldıktan sonra askeri unvanları da elinden alınan Prens Harry'nin kamuflaj üniformayla resmedilmesi de dikkat çekti.

UNVANINI KULLANDI

Kitap ile ilgili olarak bir başka ayrıntı da tartışma yarattı. Bu da kitabın kapağında Meghan Markle'ın adının bu şekilde ya da eşinin soyalıyla Meghan Mountbatten Windsor olarak değil de Meghan, The Duchess of Sussex (Sussex Düşesi Meghan) şeklinde yazılmış olması. Bazı kişiler bunun bir pazarlama stratejisi olduğunu ve gayet yerinde bir karar olduğunu savunurken, bazıları da İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan hatta aile üyeleri hakkında çarpıcı iddialarda bulunan Markle'ın evlilik yoluyla elde ettiği bu unvanı bu şekilde kullanmasını eleştirdi.

KOPYACILIK SUÇLAMASI YAPILMIŞTI

Bu arada Meghan Markle, daha kitap piyasaya çıkmadan, kopyacılıkla suçlanmıştı. Oğlu Archie ile eşi Prens Harry'nin baba-oğul ilişkisinden ilham alarak yazdığı kitapla Markle'ın, İngiliz yazar Corrinne Averiss'in 2018'de çıkardığı The Boy on the Bench kitabını kopyaladığı öne sürülmüştü. Kitabın konusunun yanı sıra çizimlerinin de benzerliği, kopya suçlamasına dayanak yapılmıştı. Ancak yazar Corrinne Averiss, kopya iddialarını reddetmiş, "Düşes'in yeni kitabının tanıtımını okudum, bu The Boy on the Bench'le aynı tema ve aynı hikaye değil. Hiçbir benzerlik görmüyorum" ifadesini kullanmıştı.

