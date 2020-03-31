Harry ve Meghan Markle çifti son mesajlarını yayımladı, resmi olarak Kraliyet Ailesi'nden çıktı Geçtiğimiz aylarda İngiltere Kraliyet Ailesi'nden çekilmek istediklerini açıklayan Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle, son kez Sussex Kraliyet Instagram hesabından bir mesaj paylaşarak resmi olarak unvanlarını terk etti. Çift, vakıf hizmetlerine bağımsız olarak devam edecek.