Harry ve Meghan Markle çifti son mesajlarını yayımladı, resmi olarak Kraliyet Ailesi'nden çıktı
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Meghan Markle, Prens Harry, Instagram, İngiltere, Dünya

Harry ve Meghan Markle çifti son mesajlarını yayımladı, resmi olarak Kraliyet Ailesi'nden çıktı

Geçtiğimiz aylarda İngiltere Kraliyet Ailesi'nden çekilmek istediklerini açıklayan Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle, son kez Sussex Kraliyet Instagram hesabından bir mesaj paylaşarak resmi olarak unvanlarını terk etti. Çift, vakıf hizmetlerine bağımsız olarak devam edecek.

31.03.2020 20:29 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:29
Harry ve Meghan Markle çifti son mesajlarını yayımladı, resmi olarak Kraliyet Ailesi'nden çıktı

Geçtiğimiz aylarda İngiltere Kraliyet Ailesi'nden çekilmek istediklerini açıklayan Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle, son kez Sussex Kraliyet Instagram hesabından bir mesaj paylaşarak resmi olarak unvanlarını terk etti.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 18 Ocak'ta resmi onayının ardından Harry ve Markle çifti bir süre daha kraliyet ailesinin bazı etkinliklerine katılmaya devam etmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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