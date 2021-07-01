Harry Potter: Wizards Unite etkinlik tarihleri belli oldu

Harry Potter: Wizard Unite'de yer alan cadılar ve sihirbazlar Temmuz ayında mobil uygulamalara gelecek tüm etkinliklere hazırlanmaya başlayabilir. Harry Potter: Wizard Unite temmuz ayı etkinlik takvimi!

Niantic ve WB Games San Francisco tarafından geliştirilen, Harry Potter evreninde geçen Pokemon Go tarzı bir artırılmış gerçeklik oyunu olan Harry Potter: Wizards Unite 2019 yılında piyasaya sürüldüğünde birçok oyunseverin gönlünü feth etmeyi başardı.

Oyuncuların güçlü büyülerde ustalacak ve ikonik sihizbazlık dünyasını keşfedecek. Tehlikeli düşmanlara karşı savaşırken, oyundaki gizemleri ortaya çıkarmaya çalışacaksınız. Harry Potter: Wizard Unite'ın Temmuz ayında gelecek etkinlik takviminde birçok oyuncu eğlenceli zamanlar geçirecek.

HARRY POTTER: WIZARDS UNITE TEMMUZ AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

Gilderoy Lockhart'ın Maceraları Düşmanlar Etkinliği: (28 Haziran Pazartesi - 1 Temmuz Perşembe)

Gilderoy Lockhart'a benzeyen düşmanlar saldırıya geçti! Bu tehlikeli durumu kontrol altına alın.

Temmuz Ayı Topluluk Günü: (11 Temmuz 2021)

Bonus Parçacıklar, bonus Büyücülük DP'si, bonus Mücadele DP'si ve Büyü Enerjisi toplamak için bu etkinliğe katılmayı unutmayın.

HARRY POTTER: WIZARD UNITE TANITIM FRAGMANI