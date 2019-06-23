Harry Potter: Wizards Unite, 25 Ülkede Daha İndirilebilir Hale Geldi
Harry Potter: Wizards Unite, geçtiğimiz günlerde yalnızca ABD, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda'da çıkışını yapmıştı. Oyun, şimdi ise 25 ülkede daha indirilebilir hale geldi.
Şirketin oyunu böyle sırayla ülkelere yaymalarının sebebi aslında mantıklı diyebiliriz. Oyunu bu şekilde yaymak, Niantic'in sunucularının stabil kalıp kalmadığını test etmesine yardımcı oluyor. Bu şekilde Niantic, dünyanın yarısının Twitter'dan kendilerine yapacakları eleştirilerin altında kalmadan önce potansiyel sunucu hatalarını bulup, onarabilme imkanına sahip oluyor.
Niantic, bu oyun için Pokèmon GO ile aynı dağıtım stratejisini uyguluyor. Tabii Pokèmon GO, çoğu ülkeye aylar boyunca ulaşamamıştı ancak aynı sorun HP: WU'da yaşanmayacak gibi duruyor. Oyunun resmi lansmanından yalnızca 2 gün sonra bugün, oyun 25 ülkede oynanabilir hale geldi.
İşte Oyunun Yayınlandığı Ülkeler:
Avusturya
Belçika
Brunei
Kanada
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Almanya
İzlanda
Hindistan
Endonezya
İrlanda
İtalya
Lüksemburg
Malezya
Meksika
Hollanda
Norveç
Papua Yeni Gine
Filipinler
Portekiz
Singapur
İspanya
İsveç
İsviçre
Niantic'in bu oyunu ülkemizde yayınlayıp yayınlamayacağı bilinmiyor. Bildiğiniz gibi, şirketin bir diğer oyunu Pokemon GO, hala ülkemizde yayınlanmamış bir oyun.