Harry Potter: Wizards Unite, 25 Ülkede Daha İndirilebilir Hale Geldi

Şirketin oyunu böyle sırayla ülkelere yaymalarının sebebi aslında mantıklı diyebiliriz. Oyunu bu şekilde yaymak, Niantic'in sunucularının stabil kalıp kalmadığını test etmesine yardımcı oluyor. Bu şekilde Niantic, dünyanın yarısının Twitter'dan kendilerine yapacakları eleştirilerin altında kalmadan önce potansiyel sunucu hatalarını bulup, onarabilme imkanına sahip oluyor.

Niantic, bu oyun için Pokèmon GO ile aynı dağıtım stratejisini uyguluyor. Tabii Pokèmon GO, çoğu ülkeye aylar boyunca ulaşamamıştı ancak aynı sorun HP: WU'da yaşanmayacak gibi duruyor. Oyunun resmi lansmanından yalnızca 2 gün sonra bugün, oyun 25 ülkede oynanabilir hale geldi.

İşte Oyunun Yayınlandığı Ülkeler:

Avusturya



Belçika



Brunei



Kanada



Danimarka



Finlandiya



Fransa



Almanya



İzlanda



Hindistan



Endonezya



İrlanda



İtalya



Lüksemburg



Malezya



Meksika



Hollanda



Norveç



Papua Yeni Gine



Filipinler



Portekiz



Singapur



İspanya



İsveç



İsviçre

Niantic'in bu oyunu ülkemizde yayınlayıp yayınlamayacağı bilinmiyor. Bildiğiniz gibi, şirketin bir diğer oyunu Pokemon GO, hala ülkemizde yayınlanmamış bir oyun.