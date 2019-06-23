Harry Potter: Wizards Unite, 25 Ülkede Daha İndirilebilir Hale Geldi

Harry Potter: Wizards Unite, 25 Ülkede Daha İndirilebilir Hale Geldi

Harry Potter: Wizards Unite, geçtiğimiz günlerde yalnızca ABD, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda'da çıkışını yapmıştı. Oyun, şimdi ise 25 ülkede daha indirilebilir hale geldi.

Harry Potter: Wizards Unite, 25 Ülkede Daha İndirilebilir Hale Geldi

Şirketin oyunu böyle sırayla ülkelere yaymalarının sebebi aslında mantıklı diyebiliriz. Oyunu bu şekilde yaymak, Niantic'in sunucularının stabil kalıp kalmadığını test etmesine yardımcı oluyor. Bu şekilde Niantic, dünyanın yarısının Twitter'dan kendilerine yapacakları eleştirilerin altında kalmadan önce potansiyel sunucu hatalarını bulup, onarabilme imkanına sahip oluyor.

Niantic, bu oyun için Pokèmon GO ile aynı dağıtım stratejisini uyguluyor. Tabii Pokèmon GO, çoğu ülkeye aylar boyunca ulaşamamıştı ancak aynı sorun HP: WU'da yaşanmayacak gibi duruyor. Oyunun resmi lansmanından yalnızca 2 gün sonra bugün, oyun 25 ülkede oynanabilir hale geldi.

İşte Oyunun Yayınlandığı Ülkeler:

Avusturya

Belçika

Brunei

Kanada

Danimarka

Finlandiya

Fransa

Almanya

İzlanda

Hindistan

Endonezya

İrlanda

İtalya

Lüksemburg

Malezya

Meksika

Hollanda

Norveç

Papua Yeni Gine

Filipinler

Portekiz

Singapur

İspanya

İsveç

İsviçre

Niantic'in bu oyunu ülkemizde yayınlayıp yayınlamayacağı bilinmiyor. Bildiğiniz gibi, şirketin bir diğer oyunu Pokemon GO, hala ülkemizde yayınlanmamış bir oyun.

Kaynak: WebTekno

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