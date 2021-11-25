"Harry Potter ve Felsefe Taşı" filminin 20. yılı etkinliklerle kutlandı

Kitapları ve filmleriyle beğeni kazanan Harry Potter serisinin ilk filmi "Harry Potter ve Felsefe Taşı"nın 20. yıl dönümü kutlandı.

D&R İstinyePark mağazasında gün boyu süren etkinliklerde, Harry Potter kitapları ve filmleriyle büyüyen yetişkinler, etkinliklere katılan çocukların Harry Potter heyecanına ortak oldu.

Program kapsamında asa etkinliği, boyama etkinliği, lego, puzzle ve kitap okuma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Etkinliğe minik Harry Poter hayranları ilgi gösterirken, Türkiye'de ilk defa Hogwarts Express temalı ürün standı kuruldu. İkonik karakterin ve ilk filmin 20. yıl dönümüne özel sürprizler de mağaza ziyaretçileriyle buluştu.