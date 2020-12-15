Harry Potter kalesine "stajyer sihirbazlar" aranıyor
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Harry Potter kalesine "stajyer sihirbazlar" aranıyor

15.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:21
Harry Potter kalesine

İlk 2 Harry Potter filminde "Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu" olarak kullanılan tarihi kale için "stajyer sihirbaz" arandığı bildirildi.

İlk 2 Harry Potter filminde "Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu" olarak kullanılan tarihi kale için "stajyer sihirbaz" arandığı bildirildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, J. K. Rowling'in kitaplarından uyarlanan "Harry Potter ve Felsefe Taşı" ile "Harry Potter ve Sırlar Odası" filmleriyle ünlenen Alnwick Kalesi, "stajyer sihirbaz" ve kostümlü tur rehberi görevleri için 130 kişiyi işe alacak.

Alnwick Kalesi İnsan Kaynakları Sorumlusu Susan Richardson, yaptığı açıklamada, "Gelecek yıl için sezonluk işe alım sürecimizi başlatmaya hazırlanıyoruz." dedi.

Resmi ilanın ocakta yayımlanacağını kaydeden Richardson, "2021 sezonu boyunca gelip Alnwick Kalesi'nde çalışmak istiyorsanız, ziyaretçilerimizin dışarıda harika bir gün geçirmelerine yardımcı olmak için fazladan gayret gösterecek hevesli, olumlu fikirli takım oyuncuları arıyoruz." ifadesini kullandı.

12. yüzyılda inşa edilen kale, başkent Londra'ya yaklaşık 500 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

"Transformers 5: Son Şövalye" filminde de kullanılan kale, özellikle Harry Potter filmleriyle adını duyurmuş ve kalede "Harry Potter turları" düzenlenmeye başlamıştı.

Kale, 2001-2002'de çekilen ilk 2 Harry Potter filminde "Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu" olarak kullanılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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