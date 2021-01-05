Harry Potter'ın yıldızı: Üç aylık bebeğim Covid 19 oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Harry Potter'ın yıldızı: Üç aylık bebeğim Covid 19 oldu

05.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:08
Harry Potter'ın yıldızı: Üç aylık bebeğim Covid 19 oldu

Meslektaşı Alfie Brown ile iki çocuğu daha olan 33 yaşındaki Cave, Abraham adını verdikleri minik bebeğin, hastanede izolasyon odasında çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı.

Meslektaşı Alfie Brown ile iki çocuğu daha olan 33 yaşındaki Cave, Abraham adını verdikleri minik bebeğin, hastanede izolasyon odasında çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı.Cave, minik oğlunun fotoğrafını "TV'de kapanma ile ilgili haberleri izledim. Zavallı bebeğim covid pozitif. O iyi durumda" diye yazdı. Jessie Cave, minik bebeğe hastanede iyi bakıldığını da sözlerine ekledi.Virüsün çok hızlı bulaştığını belirten Jessie Cave, herkesi de bu konuda dikkatli olmaya çağırdı. Bebeğinin zor bir doğumla dünyaya geldiğini belirten Cave "Onun travmatik doğumundan sonra bu kadar kısa sürede tekrar hastaneye dönmek istemezdim. Hemşire ve doktorlara hayranlık duyduğunu belirten Cave, bir doktor olan erkek kardeşiyle gurur duyduğunu da belirtti.Jessie Cave, Harry Potter serisinde Lavender Brown karakterine hayat veriyordu. Jessie Cave ile sevgilisi Alfie Brown'un 5 yaşında Donnie adında bir oğlu ve üç yaşında Margot adlı bir de kızı bulunuyor.Jessica Cave ve Alfie Brown'ın ilişkisi bir ara sallantıya girmişti. Çift, kızları Margot'nun doğumundan 10 ay sonra ayrılık kararı almıştı.Ancak daha sonra ayrı kalamayacaklarını anlayıp tekrar bir araya geldiler.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Süleyman Soylu Pınar Gültekin Mustafa Şentop
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Eser Yenenler Seren Serengil
Spor Samet Aybaba Güven Yalçın Abdullah Avcı Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Ocak Yılbaşı Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Harry Potter'ın yıldızı: Üç aylık bebeğim Covid 19 oldu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 15:08:34. #1.14#
title