Harry Potter'ın yazarından koronavirüs açıklaması İngiltere'nin İskoçya bölgesinde yaşayan ve Harry Potter kitaplarının yazarı J.K. Rowling, koronavirüs (Covid-19) belirtileri gösterdiğini söyledi.

İngiltere'nin İskoçya bölgesinde yaşayan ve Harry Potter kitaplarının yazarı J.K. Rowling, koronavirüs (Covid-19) belirtileri gösterdiğini söyledi. Doktor olan eşinin tavsiyeleriyle iyileştiğini belirtti.

Dünyanın en ünlü fantastik edebiyat eserlerinden Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling, 2 haftadır koronavirüs belirtileri gösterdiğini açıkladı. Test yaptırmadığını belirten Rowling, doktor olan eşinin tavsiyesi üzerine nefes teknikleri uygulayarak tamamen iyileştiğini ifade etti.

Kaynak: DHA