Harry Potter'ın yazarından koronavirüs açıklaması
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Harry Potter'ın yazarından koronavirüs açıklaması

İngiltere'nin İskoçya bölgesinde yaşayan ve Harry Potter kitaplarının yazarı J.K. Rowling, koronavirüs (Covid-19) belirtileri gösterdiğini söyledi.

06.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:46
Harry Potter'ın yazarından koronavirüs açıklaması

İngiltere'nin İskoçya bölgesinde yaşayan ve Harry Potter kitaplarının yazarı J.K. Rowling, koronavirüs (Covid-19) belirtileri gösterdiğini söyledi. Doktor olan eşinin tavsiyeleriyle iyileştiğini belirtti.

Dünyanın en ünlü fantastik edebiyat eserlerinden Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling, 2 haftadır koronavirüs belirtileri gösterdiğini açıkladı. Test yaptırmadığını belirten Rowling, doktor olan eşinin tavsiyesi üzerine nefes teknikleri uygulayarak tamamen iyileştiğini ifade etti.


Kaynak: DHA

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