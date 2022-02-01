Harry Potter'ın treni Hogwarts Ekspres ile büyülü bir yolculuk - Haberler
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Harry Potter'ın treni Hogwarts Ekspres ile büyülü bir yolculuk

DailyMotion.com - Güncel
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Hogwarts Ekspresi gerçekten var! İskoçya'daki Jacobite Buharlı Treni, Harry, Ron ve Hermione'yi Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na götüren tren. Harry Potter filmlerinin çekilmesinin ardından dünyanın her köşesinden birçok kişi bu buharlı tren yolculuğu için İskoçya'ya gidiyor.

Hogwarts Ekspresi gerçekten var! İskoçya'daki Jacobite Buharlı Treni, Harry, Ron ve Hermione'yi Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na götüren tren. Harry Potter filmlerinin çekilmesinin ardından dünyanın her köşesinden birçok kişi bu buharlı tren yolculuğu için İskoçya'ya gidiyor.

DailyMotion.com - Güncel

Harry Potter, İskoçya, Tren, Güncel, Haber

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