Harry Potter'ın treni Hogwarts Ekspres ile büyülü bir yolculuk

Hogwarts Ekspresi gerçekten var! İskoçya'daki Jacobite Buharlı Treni, Harry, Ron ve Hermione'yi Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na götüren tren. Harry Potter filmlerinin çekilmesinin ardından dünyanın her köşesinden birçok kişi bu buharlı tren yolculuğu için İskoçya'ya gidiyor.

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