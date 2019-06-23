Harry Potter Filmlerindeki Görünmezlik Pelerini Piyasaya Sürülmeye Hazır Hale Geldi

Harry Potter ve Felsefe Taşı filminde Harry Potter'a hediye edilen görünmezlik pelerinini hatırlıyor musunuz? Stuff isimli bir firma, telefonunuz aracılığıyla kullanabileceğiniz bir görünmezlik pelerini oyuncağı tasarladı. Gelen bilgilere göre oyuncak 1 Temmuz'da ön siparişe açılacak.

Pelerin, filmler ve dizilerde kullanılmasına alıştığımız yeşil perde mantığıyla çalışacak. Pelerini kullanmak isteyenlerin iOS ya da Android üzerinden pelerinin uygulamasını edinmesi gerekecek. Uygulama aracılığıyla çektiğiniz fotoğraf ve videolar galeriye kaydedilecek ve sonrasında paylaşılabilecek.

Ürünün prototipini kullananlar üründen memnun kaldıklarını söylüyorlar ancak not edilmesi gereken bir şey var, kamera aracılığıyla yapılan özel efektlerde doğru ışıklandırma çok önemli. Yani uygulama içinden eklenilecek kaybolma efektinin az ışıklı bir ortamda yapıldığı zaman istenilen kaliteye ulaşamaması muhtemel.

Ürünün fiyatlandırmasına gelirsek öncelikle ürünün iki farklı versiyonundan bahsetmek gerekiyor. Standart ve Deluxe versiyonları olacak ürünün Standart versiyonunda pelerinin yanında telefonunuzu koyabileceğiniz katlanabilir bir stant gelecek. Deluxe versiyonunu sipariş verenler de Standart versiyona göre daha iyi dizayna sahip bir pelerin ve yanında bir tripod alacaklar. Ürünün Standart versiyonu 70 dolar, Deluxe versiyonuysa 80 dolar olacak.