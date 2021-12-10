Harry Potter 20 yıl sonra yeniden sinemada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Harry Potter 20 yıl sonra yeniden sinemada

Harry Potter 20 yıl sonra yeniden sinemada
AA / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

Kitaplarla başlayan ve 20 yıl önce ilk kez beyazperdeye taşınan Harry Potter filmi, tüm dünyayla eş zamanlı olarak "Harry Potter ve Felsefe Taşı" filmine özel tüm gün sürecek şenlikle yeniden sinemaseverlerle buluşacak.

Kitaplarla başlayan ve 20 yıl önce ilk kez beyazperdeye taşınan Harry Potter filmi, tüm dünyayla eş zamanlı olarak "Harry Potter ve Felsefe Taşı" filmine özel tüm gün sürecek şenlikle yeniden sinemaseverlerle buluşacak.

Unutulmayan yapım, Sihir Dükkanı ev sahipliğinde, 12 Aralık'ta Kanyon Avm'nin sinema katında yeniden gösterilecek.

Kitapları milyonlarca satan, filmi gişe rekorları kıran yapım, 20. yılına özel düzenlenecek etkinlikte Warner Bros.'un özel izniyle sunulacak.

Filmdeki "Büyük Salon" temasının canlandırılacağı şenlikte, yarışmalar ve çeşitli eğlenceli aktiviteler de gerçekleştirilecek.

Son dakika haberleri: BEYOĞLU'NDA ÖLDÜREN GASP KAMERADA

Son dakika haberleri: BEYOĞLU'NDA ÖLDÜREN GASP KAMERADA

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title