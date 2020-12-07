Harry Kane: "Taraftarları Evlerine Mutlu Gönderdiğimiz İçin Gururluyum"
07.12.2020 13:10 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:15
Tottenham Hotspur Premier Lig'in Kuzey Londra Derbisi'nde evine Arsenal'i 2-0 mağlup etti. Maçta attığı golle Kuzey Londra Derbisi'nin en çok gol atan oyuncusu ünvanını elde eden Harry Kane, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Tottenham Hotspur Premier Lig'in Kuzey Londra Derbisi'nde evine Arsenal'i 2-0 mağlup etti. Maçta attığı golle Kuzey Londra Derbisi'nin en çok gol atan oyuncusu ünvanını elde eden Harry Kane, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Dugout