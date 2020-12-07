Harry Kane: "Taraftarları Evlerine Mutlu Gönderdiğimiz İçin Gururluyum"

Tottenham Hotspur Premier Lig'in Kuzey Londra Derbisi'nde evine Arsenal'i 2-0 mağlup etti. Maçta attığı golle Kuzey Londra Derbisi'nin en çok gol atan oyuncusu ünvanını elde eden Harry Kane, maç sonunda açıklamalarda bulundu.