Harry Kane Muhteşem Bir Sezon Geçiriyor
İngiliz yıldız Harry Kane, Tottenham formasıyla toplamda 31 gol attığı 2014-15 sezonunda adını Premier Lig'in en iyi golcüleri arasına yazdırırken, takımınında kilit oyuncularından biri haline geliyor.
31.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:32
İngiliz yıldız Harry Kane, Tottenham formasıyla toplamda 31 gol attığı 2014-15 sezonunda adını Premier Lig'in en iyi golcüleri arasına yazdırırken, takımınında kilit oyuncularından biri haline geliyor.
Kaynak: Dugout