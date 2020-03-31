Harry Kane Muhteşem Bir Sezon Geçiriyor İngiliz yıldız Harry Kane, Tottenham formasıyla toplamda 31 gol attığı 2014-15 sezonunda adını Premier Lig'in en iyi golcüleri arasına yazdırırken, takımınında kilit oyuncularından biri haline geliyor.

İngiliz yıldız Harry Kane, Tottenham formasıyla toplamda 31 gol attığı 2014-15 sezonunda adını Premier Lig'in en iyi golcüleri arasına yazdırırken, takımınında kilit oyuncularından biri haline geliyor. Kaynak: Dugout