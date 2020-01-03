Harry Kane'in 2019-20 Şampiyonlar Ligi'nde Attığı Tüm Goller
2019-20 sezonu Şampiyonlar Ligi grubunda Kızılyıldız, Olympiakos ve Bayern Münih'le eşleşen Tottenham'ın yıldız oyuncusu Harry Kane'in rakiplerine attığı tüm goller ekranlarınızda!
03.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:19
2019-20 sezonu Şampiyonlar Ligi grubunda Kızılyıldız, Olympiakos ve Bayern Münih'le eşleşen Tottenham'ın yıldız oyuncusu Harry Kane'in rakiplerine attığı tüm goller ekranlarınızda!
Kaynak: Dugout
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