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Harry Kane'in 2019-20 Şampiyonlar Ligi'nde Attığı Tüm Goller

2019-20 sezonu Şampiyonlar Ligi grubunda Kızılyıldız, Olympiakos ve Bayern Münih'le eşleşen Tottenham'ın yıldız oyuncusu Harry Kane'in rakiplerine attığı tüm goller ekranlarınızda!

03.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:19

2019-20 sezonu Şampiyonlar Ligi grubunda , Olympiakos ve Bayern Münih'le eşleşen 'ın yıldız oyuncusu 'in rakiplerine attığı tüm goller ekranlarınızda!

Kaynak: Dugout

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