Harry bütün unvanlarını kaybetti
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Harry bütün unvanlarını kaybetti

19.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:52
Harry bütün unvanlarını kaybetti

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Prens Harry sahip olduğu onursal askeri unvanlarından da vazgeçiyor.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Prens Harry sahip olduğu onursal askeri unvanlarından da vazgeçiyor.

Saray'dan yapılan açıklamaya göre Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliyet Ailesi'nin çalışan üyeleri olarak geri dönmeyecek.

Prens Harry ve Meghan Markle, bebekleri Archie ile birlikte ABD'de yaşıyor. Çift, geçtiğimiz hafta ikinci bebeklerini beklediklerini duyurdu.

Kaynak: Hürriyet

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