Harrison Wind ile "Denver Nuggets özel"

Denver Nuggets... Bu sezon NBA’de gerek bireysel, gerek kolektif anlamda birbirinden özel hikayelere tanık olduk. Denver Nuggets’ın hikayesi ise sezonun en şaşalı bölümünü oluşturuyor. Peki bu başarının ardında ne gibi sırlar var? Denver’ın tecrübeli muhabirlerinden Harrison Wind, bu konuda bize yardımcı oluyor.





Denver Nuggets’ın bu sezonki sıçramasında en büyük faktörler ne oldu?





Geçtiğimiz yaz arasında bir nevi kültür değişimi yaşandı. Tatillerde bile sürekli çalışmaları, oyuncuların birbiriyle uyum yakalaması başarının ilk nedeni. Aynı yaz arasında takımın kadrosu büyük bir değişime gitti ve bunun yararını sezon genelinde gördük. Normal sezonda yaşanan her sakatlığa, geniş kadronun avantajı cevap verdi. Ayrıca savunmaları da büyük bir gelişme kaydetti. Son üç yılda ligin en kötü savunma takımları arasında yer alan Nuggets, bu sezon en iyi on takım arasına girmeyi başardı.





Nikola Jokic, Jamal Murray ve Gary Harris üçlüsü başta olmak üzere derin ve kaliteli bir rotasyon var. Peki bu takımın en büyük eksikliği nerede?





Kadro çok geniş evet ancak birden fazla pozisyonu ve James Harden, Kevin Durant gibi süperstarları savunabilecek oyunculara ihtiyaçları var. Bu onlara kağıt üzerinde küçük, sahada ise büyük bir ilerleme katabilir. Tabii fizik sorunları da var, bunu hücumda gölgeleyebiliyorlar ancak savunmada büyük sıkıntı yaşıyorlar. Farklı pozisyonları savunabilen oyuncular, gelecek sezon büyük katkı verebilir.





Yaz arasında birçok yıldız isim serbest kalacak. Sizce bu yıldızlardan birisi Denver’a gelebilir mi?





Muhtemelen, ama buradaki "muhtemelen" çok uzun bir süreyi kapsıyor. Nuggets, herhangi bir serbest yıldız ile anlaşmak için gerekli olan maaş boşluğunu yaratabilir ancak bu hamle yapılacaksa takımın önemli artısı olan derin rotasyon feda edilecek. Eğer Denver, Kevin Durant veya Kawhi Leonard ile imzalamak istiyorsa gerekli olan şeyleri kesinlikle yapabilir.





Sizce sezonun en önemli değişikliği ne oldu?





Sahanın herhangi bir yerinde savunma varlığı gösteremeyen oyuncular ile yollar ayrıldı. Nuggets, son birkaç yıl ligin en iyi hücum takımlarından biriydi ancak savunmadaki zaaflar onların anca "bir avuç maç" kazanmasına sebep oluyordu. Bu sezon Denver’ın hedef maç olarak belirlediği mücadeleler genel anlamda kendi lehlerine sonlandı. Tabii sezonun son dönemlerinde ligin dibine gitmeye çalışan lottery (draft sırası için yapılan strateji) takımları da onlara yardımcı oldu.





Nikola Jokic’in toplu ya da topsuz pick and roll setlerinin her varyasyonunu muazzam yönettiğini görüyoruz. Peki Jokic sahada değilken takımın genel stratejisi ne olmalı?





Bu güzel bir soru. Ligdeki hiçbir oyuncu Jokic’in pivot pozisyonundaki pas dağılımını veya onun tepedeki hücumlarını taklit edemiyor, yapamıyor. Takımın bir diğer uzunu Mason Plumlee, çok net bir şekilde Jokic’in gerisinde kalsa da farklı bir oyun tarzına sahip. Jokic sahada değilken; Plumlee’nin klasik devrilme pick and roll’ü veya Monte Morris, Malik Beasley gibi nokta şutör setlerinde verim verebilen isimler öne çıkıyor. Özellikle de Beasley oyununun diğer yönlerini geliştirmeye devam ederse gelecek sene ikinci rolden as role soyunabilir.





Ligdeki genel rekabet seviyesini nasıl değerlendiriyorsunuz?





Çok yüksek ve bu ivmede Denver Nuggets’ın Batı Konferansı’nda ikinci olduğunu unutmayalım. Zaman zaman Golden State Warriors ile zirve yarışında olması da çok güzeldi. Denver, gelecek sezon bu ivmesini kaybetmemeli. Rotasyonu doğru ayarlayıp, savunma takviyeleri yapılırsa Batı’nın tepesine çıkabilirler.





Maaş boşluğu yaratma meselesi sizce nasıl bir hâl alacak?





Bu, yönetilmesi zor bir durum ve Nuggets’ın da vermesi gereken kritik kararlar olacak. Herkese ödeme yapmak istemiyorlar. Takımın derinliğini koruyup genç çekirdek yaratmak bu yazın hedefi olacak.





Sizce basketbolun sıradaki oyun felsefesi neye dayanacak?





Takımların forvetlerden yönlendireceği toplara. Jokic, bir pivot olmasına rağmen forvetlere gelerek toplu oyunda setleri hazırlıyor; topsuz oyunda ise takım arkadaşlarını doğru kanallara gönderiyor. Bunun daha da fazla yayılacağını ve serbest bir akışta potaya sürekli hücum edileceğini düşünüyor. Daha az birebir ve daha fazla hareket. Gelecekteki NBA hücumları bu tarz setlere dayanacak ve bunun tipik bir örneğini Jokic’te görüyoruz.