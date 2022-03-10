Harris Polonya'yla Uçak Krizini Çözebilecek mi?
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Başkan Yardımcısı Kamala Harris Polonya ve Romanya'da iki gün boyunca temaslarda bulunacak.
Başkan Yardımcısı Kamala Harris Polonya ve Romanya'da iki gün boyunca temaslarda bulunacak. Ukrayna'ya istediği savaş uçaklarının nasıl ulaştırılacağı Polonya'daki temaslarında en önemli gündem maddesi olacak gibi görünüyor. Ayrıntıları Serhan Akif Akyıldız aktarıyor
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
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