Harrigan ve Harris en fazla süre alan oyuncu oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Harrigan ve Harris en fazla süre alan oyuncu oldu

14.12.2020 11:17 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:21
Harrigan ve Harris en fazla süre alan oyuncu oldu

Bellona Kayseri Basketbol'un Beşiktaş'ı yenerek moral bulduğu karşılaşmada parkede en fazla süre alan oyuncular Harris ve Harrigan oldu.

Bellona Kayseri Basketbol'un Beşiktaş'ı yenerek moral bulduğu karşılaşmada parkede en fazla süre alan oyuncular Harris ve Harrigan oldu.

Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada maçı baştan sona önde götüren Bellona Kayseri Basketbol, son saniyelerde skoru 78-78'e getirerek oyunu uzatmalara götürdü. Uzatmalarda rakibini 91-87 yenen Bellona Kayseri Basketbol'da parkede en uzun süre kalan oyuncu 42 dakika 30 saniye ile Tyasha Harris olurken onu 40 dakika 16 saniye ile Mikiah Harrigan takip etti. Ayşegül Günay 39 dakika 50, Melis Gülcan ise 39 dakika 9 saniye oyunda kaldı. Yeni transfer Kalani Brown ise 26 dakika 46 saniye oyunda kaldı.

Parkede en uzun süre kalan oyuncular Harrigan ve Harris, Beşiktaş'ın potasına 21'er sayı bırakarak galibiyette önemli rol oynadı. - KAYSERİ

Harrigan ve Harris en fazla süre alan oyuncu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

En skorer Harrigan oldu
En skorer Harrigan oldu
Beşiktaş, Harris'i durduramadı
Beşiktaş, Harris'i durduramadı
Fenerbahçe, futbol oyunu Sorare'de yer alan ilk Türk kulübü oldu
Fenerbahçe, futbol oyunu Sorare'de yer alan ilk Türk kulübü oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Erkan Akçay Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Çağdaş Atan Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Erkek Aralık Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Harrigan ve Harris en fazla süre alan oyuncu oldu - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 11:24:51. #1.14#
title