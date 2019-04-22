Harranlı Öğrencilerin Hayvanat Bahçesi Hayali Gerçek Oldu

Gaziantep Ticaret Odası, hayvanat bahçesini görme hayali kuran ve daha önce ilçe dışına çıkmamış Harranlı köy okulu öğrencilerini kentte ağırladı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesi Avlak Ortaokulu öğretmeni Hilal Toyran, öğrencilerine "Şehir dışına gitmek isterseniz nereye gitmek istersiniz?" sorusunu yöneltti. Öğrenciler ise soruya, "Gaziantep'te kocaman bir hayvanat bahçesi varmış, başka köydekiler gitmişler." yanıtını verdi.

Bunun üzerine öğretmen sosyal medya üzerinden Gaziantep Ticaret Odasına sosyal medya üzerinden "Şimdiye kadar hiç köy dışına çıkmamış bu öğrenciler için Harran merkeze gitmek bile başka bir ülkeye gitmiş gibi hissettiriyor. Bu heveslerine ortak olmak adına onlara unutulmayacak bir anı bırakmak adına sizden sizin için belki ufak ama öğrencilerim adına büyük bir ricada bulunuyorum. Böyle bir günübirlik gezi ayarlama şansınız var mıdır? Eğer ayarlayabilirsek onlara çok güzel bir sürpriz ve 23 Nisan hediyesi olur." mesajı gönderdi.

Mesaj üzerine harekete geçen Gaziantep Ticaret Odası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi köy okulunun 122 öğrencisini Gaziantep'e getirdi.

Öğretmenleriyle kente gelen çocuklar, barındırdığı tür ve yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin ve dünyanın sayılı hayvanat bahçelerinden olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etti, kentin tarihi mekanlarını gezdi.

Öğretmen Hilal Toyran, yaptığı açıklamada, attığı mesajın karşılık bulmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Mesajı attıktan sonra bu kadar kısa sürede bana dönmelerini beklemiyordum. Dersteydim, sınıftan çıkıp yetkililerle konuştum. O anki heyecanımı unutamam. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Heyecanı ve mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler de hayvanat bahçesine gidecekleri için heyecanından gece uyuyamadıklarını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA