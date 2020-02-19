Harranlı öğrenciler Avusturya'da staj yapıyor
Haberler » Güncel » Harranlı öğrenciler Avusturya'da staj yapıyor - Haber

Harranlı öğrenciler Avusturya'da staj yapıyor

Harran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Avusturya'da staj yapıyor.

19.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:20
Harranlı öğrenciler Avusturya'da staj yapıyor

Mesleki ve Teknik öğrencileri, 'da staj yapıyor.

Okulda eğitim gören 7 kız öğrenci, Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus-Mesleki Eğitim Akreditasyon Belgesi ile Öğrenci ve Personel Hareketliliği Faaliyeti kapsamında Avusturya'nın Viyana kentine gitti.

Burada 15 gün kalacak öğrenciler, İngilizce öğretmeni Hatice Ateş gözetiminde, işletme ve meslek okullarında mesleki uygulama ve staj faaliyeti gerçekleştirecek.

Okulun Müdürü Bekir Arslan, öğrencilerin yurt dışında yeni deneyimler kazanacaklarını söyledi.

Öğrencilerin aldıkları deneyimlerini eğitimle birleştireceklerini ifade eden Arslan, öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler