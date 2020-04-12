Harranlı küçük Emine'nin kuş yemi talebini belediye karşıladı Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde beslediği muhabbet kuşunun yemi biten 10 yaşındaki Emine Çetinkaya'nın yem talebini belediye ekipleri karşıladı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde beslediği muhabbet kuşunun yemi biten 10 yaşındaki Emine Çetinkaya'nın yem talebini belediye ekipleri karşıladı.

Harran ilçesine bağlı kırsal Buldum Mahallesi'nde ikamet eden 10 yaşındaki Emine Çetinkaya, evinde beslediği muhabbet kuşunun yemi bitince Harran Belediyesini arayarak Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarıya çıkamadığını belirterek yardım talebinde bulundu.

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatları doğrultusunda Emine Çetinkaya'nın evine giden belediye ekipleri, kuş yemi, dezenfektan, ıslak mendil, maske ve oyuncak götürdü.

Belediye ekiplerini kapıda gören Emine Çetinkaya sevinç ve şaşkınlığını gizleyemedi.

Başkana duyarlılığından dolayı teşekkür eden Çetinkaya, "Muhabbet kuşumun yemi bitince ne yapacağımı bilemedim. Kuşlar ölmesin diye ilk başta süpürge tohumu verdik. Kuş, tohumu yiyemeyince internetten Harran Belediyesinin telefon numarasını alarak aradık ve kuşumuz için yem istediğimizi söyledik. Sağ olsunlar onlar da getirdi. Koronavirüsten dolayı dışarı çıkamıyoruz. Sağ olsun belediye yemi temin etti. Kuşlarımız da ölmedi. Başkanımıza çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Belediye Başkan Özyavuz da medeni cesaretinden dolayı Emine'yi tebrik ederek "Zor durumda kalınca belediyemizi arayıp kuşuna yem istemesi de bizleri sevindirdi. Harran Belediyesi olarak bütün vatandaşlarımızın istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizler Harran ve Harran halkı için buradayız." dedi.

Kaynak: AA