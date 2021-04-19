Harran ve Suruç ovalarının kurutmalıkları Avrupa sofralarını süsleyecek

Şanlıurfa'da faaliyete geçen tesiste aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu dezavantajlı kadınlar tarafından güneş enerjisiyle kurutulacak sebze ve meyveler Avrupa ülkelerine ihraç edilecek.

Şanlıurfa'da faaliyete geçen tesiste aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu dezavantajlı kadınlar tarafından güneş enerjisiyle kurutulacak sebze ve meyveler Avrupa ülkelerine ihraç edilecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerjiden istifade edebilmek için Uluslararası Göç Örgütü (IMO), ile eski havaalanın bulunduğu yere "Güneş Enerjisi ile Yaş Sebze Kurutma Tesisi" ve "Modern Damlama Sulama Sistemi ile Seracılık" tesisi kurdu.

Faaliyete başlayan ve aralarında Suriye ve Iraklı dezavantajlı kadınların da çalıştığı tesiste günlük yaklaşık 2 ton sebze güneş enerjisiyle kurutulacak. Harran ve Suruç ovalarında yetiştirilen meyve ve sebzeler, bu şekilde Avrupa ülkelerine ihraç edilecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AA muhabirine, GAP'ın başkenti konumundaki Şanlıurfa'nın güneşli gün sayısı yanında bereketli topraklara da sahip olduğunu söyledi.

Tarım alanı bakımında Şanlıurfa'nın Türkiye'nin önemli merkezlerinden olduğunu belirten Beyazgül, kentin sosyal, kültürel ve ekonomik projelerle ön plana çıktığını ifade etti.

İnsana dokunan projelere önem verdiklerini anlatan Beyazgül, şöyle konuştu:

"Normal belediye çalışmalarının yanında insan odaklı projeler de hızlı bir şekilde devam ediyor. Uluslararası Göç Kuruluşuyla bir süre önce 'Güneş Enerjisi ile Yaş Sebze Kurutma Tesisi' projesini hayata geçirmiştik. Yenilenebilir enerjiden en iyi şekilde istifade edebilmek için eski havaalanı bölgesine 'Güneş Enerjisi ile Yaş Sebze Kurutma Tesisi' ve 'Modern damlama sulama sistemi ile seracılık' tesisini kurduk. Böylece Şanlıurfa'da seracılık ve yeşil tarıma yeni bir ses getireceğiz.

Bu tesisimizin hizmete girmesiyle başta kadınlarımız olmak üzere istihdam sağlamış olacağız. Hem de günlük yaklaşık 2 ton yöresel meyve sebzemizi kurutacağız. Kurutulmuş ürünler, Avrupa'nın istediği standartlarda olacağı için Avrupa ülkelerine ihraç edeceğiz. Şanlıurfa'nın bereketli ovalarında yetiştirilen ürünler, dünyanın dört bir yanındaki sofralarda tüketilecek. Bu sayede ülke ekonomisine ciddi katkı sunmuş olacağız."

"Hep birlikte üretip ekonomimize katkı sağlayacağız"

Tesiste görevli gıda mühendisi Dilşah Doğan ise hayata geçirilen tesisin kentte birçok kadına istihdam sağlayacağını söyledi.

Yöresel ürünlerin kadınların eliyle kurutulacağını dile getiren Doğan, şöyle devam etti:

"Kentimizde modern güneş enerjisiyle yaş sebze kurutma tesisinin açılması biz kadınları çok mutlu etti. Burada 30 kadınımız çalışıyor. Şanlıurfa'mızdaki bereketli ovalarda yetişecek başta 'Urfa Biberi' olmak üzere birçok ürün burada güneş enerjisiyle kurutulacak. Eskiden geleneksel yöntemlerle yapılıyordu artık burada ürünlerimiz en yüksek teknoloji kullanarak hijyenik bir şekilde kurutulacak. Böyle güzel projelerle işsizliğin de azalacağına inanıyorum. İşsiz kadınlara yönelik bir proje olduğu için hep birlikte üretip ekonomimize katkı sağlayacağız."

Kadınlar mutlu

Tesiste çalışan Muazzez Can da kadınlara böyle bir fırsat verildiği için kendisini çok şanslı gördüğünü belirterek, "Uzun zamandır bu tesisin açılmasını bekliyorduk. Burada İsotumuzu daha hijyen bir şekilde kurutup, satacağız. Daha önce işlem tarlalarda yapılıyordu, hijyen olmuyordu. Şimdi tertemiz bir ortamda bu ürünlerimizi kurutacağız. Burada kazandığımızla aile ekonomisine katkı sağlayacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Meral Ardız ise ailesinin ekonomik sıkıntı yaşadığını anlatarak, ev kadınlarına böyle bir imkan sağlandığı için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Iraklı Ayşe Ahmet de tesiste çalışacağı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, tesisin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme