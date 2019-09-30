Harran Üniversitesinde oryantasyon haftası başladı

30.09.2019 17:38

Harran Üniversitesini yeni kazanan öğrenciler için oryantasyon programı düzenlendi. Osmanbey Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda yapılan tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Harran Üniversitesi tanıtım videosu gösterimi ile başladı.



Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, rektör yardımcıları, dekanlar, Hipodrom Müdürü Mehmet Kazoğlu, öğretim elemanları ve Harran Üniversitesini bu yıl kazanan öğrencilerin katıldığı programda bir konuşma yapan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, "Üniversitemizi bize güvenerek tercih ettiniz, biz de elimizden gelen tüm gayreti sizleri geleceğe taşımak için göstereceğiz. Üniversite yenilik demektir, girişimcilik demektir, araştırma demektir, aynı zamanda çevre sorunlarına çözüm üretmektir, hayal kurmaktır. Biz sizin hayallerinizi gerçekleştirmek için buradayız. Bizler sizlerin yaşam boyu öğrenen, dürüst, erdemli ve çağdaş bireyler olmanızı istiyoruz. Analitik düşünen, eleştirel düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, birlikte çalışma kültürüne aşina olan üretken, aynı zamanda da liderlik görevlerini yerine getirebilen bireyler olmanızı istiyoruz" diye konuştu.



Taklitten çok kendi ürettiğimiz değerler doğrultusunda yine yerel ve milli projeler üretmelisiniz diyerek sözlerine başlayan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, "Varlık sebebimiz, yaşadığımız dünyadan elde edeceğimiz bilgileri arayıp bulmaktır. Buna tabiat okuması diyoruz. En büyük kitap yaşadığımız hayattır. Her okuduğunuz kitap, o yaşadığınız hayatın bir yönüdür. Emeksiz hayata tevessül etmeyin. Bizim yapamadıklarımızı tespit edip onları yapmak için planlarınız olsun. Sizler kıymetlisiniz. Yarınımızı emanet edeceğimiz sizlersiniz. Yolunuz açık olsun" dedi.



Açılış konuşmalarının ardından Harran Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Müslüm Yıldız, 'Üniversite Hayatımız ve Fırsatlar Sunumu' konu başlığı altında, yeni yönetmelik, ders geçme notu, Erasmus, Farabi fırsatları, burslar ve çalışma imkanı, HARUZEM, TÖMER konularında bir sunum gerçekleştirdi.



Program, anket ve yarışmalarla devam etti. Öğle yemeğinin ardından üniversite Osmanbey Yerleşkesinde kurulan öğrenci kulüplerinin stantları gezildi. Yeni gelen öğrencilere kampüsü tanıtmak adına üniversite Tanıtım Ofisi Koordinatörlüğünce havuz, kütüphane, Feyzullah Efendi Konağı dolaşıldı. Ayrıca öğrencilere yönelik açık hava etkinlikleri oryantasyon programında yer aldı.



Programın ikinci gününde Eğitimci-Yazar Adil Saraç, üçüncü gün İş İnsanı Faruk Saraç, son gün ise Eğitimci-Yazar Mehmet Oymak oryantasyon etkinliklerinin konuğu olacak. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA