Harran Üniversitesince yapılan Yabancı Öğrenci Sınavı'na 7 bin 900 öğrenci katıldı
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Harran Üniversitesince yapılan Yabancı Öğrenci Sınavı'na 7 bin 900 öğrenci katıldı

Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Harran Üniversitesince yapılan Yabancı Öğrenci Sınavı'na 7 bin 900 öğrenci katıldı

Harran Üniversitesince (HRÜ), ön lisans ve lisans programlarına yerleştirilmek amacıyla yabancı uyruklu öğrenciler için sınav düzenlendi.

Harran Üniversitesince (HRÜ), ön lisans ve lisans programlarına yerleştirilmek amacıyla yabancı uyruklu öğrenciler için sınav düzenlendi.

HRÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından, ön lisans ve lisans programlarına giriş amacıyla Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) yapıldı.

Türkçe, İngilizce ve Arapça yapılan sınav, eş zamanlı olarak İstanbul, Ankara, Kayseri, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Van, Suriye'de ise Rasulayn ve Tel Abyad olmak üzere 12 merkezde gerçekleştirildi.

Sınava giren 7 bin 900 öğrenciden yerleştirilmeye hak kazanacak öğrenciler, aldıkları puan sıralamasına ve tercihlerine göre yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yararlanarak Türkiye'deki 80'nin üzerinde devlet ve vakıf üniversitelerine kayıt yaptırabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, yabancı uyruklu öğrencilere yönelik HARRANYÖS sınavını yaptıklarını, yurt içi ve yurt dışından 12 merkezdeki sınava 7 bin 900 öğrencinin kabul edildiğini belirtti.

Salgın şartlarına riayet ederek gerçekleştirilen sınavda 1012 kişinin görev aldığını ifade eden Çelik, tüm öğrencilere başarı diledi.

Soru hazırlama, baskı, organizasyon, değerlendirme gibi tüm aşamaları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı standartlarında olmak üzere Harran Üniversitesi tarafından hazırlanan sınavın ikinci aşaması ise 19 Haziran 2021 cumartesi günü yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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