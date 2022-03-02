Harran Üniversitesi personeline afet eğitimi verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Harran Üniversitesi personeline afet eğitimi verildi

AA, Yasin Dikme - Güncel
 - Güncelleme:
Harran Üniversitesi personeline afet eğitimi verildi

Harran Üniversitesi (HRÜ) personellerine yönelik kurtarma, koruma ve yangın söndürme konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

ŞANLIURFA (AA) - Harran Üniversitesi (HRÜ) personellerine yönelik kurtarma, koruma ve yangın söndürme konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

HRÜ'den yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa AFAD Müdürlüğü tarafından, HRÜ'de görev yapan akademik ve idari personele Temel Afet Bilinci Eğitimi, Yangın ve Tahliye Tatbikatı eğitimi verildi. Osmanbey Yerleşkesi Mühendislik Fakültesinde düzenlenen eğitimlere katılan 450 personele, kurtarma, koruma ve yangın söndürme konularında ilk olarak teorik eğitimler verildi. Düzenlenen eğitimlerin ardından, katılımcılar yangın söndürme, ilk yardım ve kurtarma gibi konularda uygulama yaptırıldı.

AA / Yasin Dikme - Güncel

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Yangın, AFAD, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title