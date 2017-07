Harran Üniversitesi'nden Örnek Çalışma

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından kiralama yöntemi ile öğrencilere birer dekarlık arazi tahsis edildi.



Üniversitenin Osmanbey yerleşkesinde bulunan arazilerin değerlendirilmesi ve öğrencilerin pratik uygulama ile mühendisliği daha iyi öğrenmeleri amacıyla başlatılan proje kapsamında, 50 öğrenciye 1'er dekar arazi dağıtıldı.



Öğrencilere verilen arazilerde ürün destinasyonunu geliştirmek isteyenler, Karaköprü ilçe Müftüsü Ahmet Altıok tarafından bereket duasının okunmasının ardından tarlaya geçerek, tohum ekimi yaptı.



Öğrencilere tahsis edilen tarlalarda mısır, soya, susam, kavun, karpuz, sarımsak ekimi yapıldı.



Öğrencilerin pratikte kendilerini geliştirmeleri amacıyla kiralama yöntemi arazi tahsis ettiklerini ifade eden Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gündoğan, "Öğrencilerimize, 50 dekarlık alanda her bir öğrencimize 1 dekar olmak üzere arazi tahsis edildi. Öğrencilerimiz tohum ekiminden hasadına kadar bütün uygulamaları kendilere yapacak. Böylece öncelikle teorik bilgilerini pratik hale getirecekler ve bütçelemeyi öğrenecekler. Burada mısır, soya, susam, kavun, karpuz, hıyar, kabak gibi ikinci ürünlerin çekirdeklerini ektik. Bu uygulamayı 3'üncü sınıf öğrencileriyle başlattık ve bu yıl kayıt esnasında öğrencilerimize kiralama karşılığında arazi dağıtacağız. Bunun sonucunda ise öğrencilerimizin müteşebbis olmalarını sağlayacağız" şeklinde konuştu.



Kendisininde Harran Üniversitesi mezunu olduğunu söyleyen Şanlıurfa Tarım İl müdürü Murat Çakmaklı, öğrencilerin pratiğini geliştirmeleri konusunda önemli bir projeye imza atan Ziraat Fakültesini kutladığını, böyle güzel bir projeye il müdürlüğü olarak her türlü desteği vereceklerini söyledi.



Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak bölgenin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şerafettin Çelik, ihtiyaç duyulan iyi bir mühendisin sadece sınıfta yetişemeyeceğini söyleyerek, "Eken, biçen ve biçtiğini satan girişimci, müteşebis ruhlu Ziraat mühendislerin yetişmesi önemli. Bu adımla 1. sınıftan başlayarak üretimin her alanında pratik yapacak öğrencilerimiz mezun olduklarında iyi birer mühendis olacaklardır" dedi.



Düzenlenen tarım arazisi dağıtım törenine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şerafettin Çelik ve Prof. Dr. Bürhan Akpunar, Şanlıurfa Tarım İl Müdürü Murat Çakmaklı, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gündoğan, Karaköprü ilçe Müftüsü Ahmet Altıok, dekan yardımcıları, öğretim elemanları ve mühendis adayı öğrenciler katıldı. - ŞANLIURFA