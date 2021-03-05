Harran Sarayı'na giriş 9 asır önceki gibi tarihi köprüden yapılacak
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Harran Sarayı'na giriş 9 asır önceki gibi tarihi köprüden yapılacak

05.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:08
Harran Sarayı'na giriş 9 asır önceki gibi tarihi köprüden yapılacak

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en eski yerleşimlerinden Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki 9 asırlık Harran Sarayı'na girişi sağlayan ve kalıntılarına ulaşılan köprü, yeniden projelendirilecek.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en eski yerleşimlerinden Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki 9 asırlık Harran Sarayı'na girişi sağlayan ve kalıntılarına ulaşılan köprü, yeniden projelendirilecek.

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının finansmanı, Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü koordinasyonunda Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Harran Kaymakamlığı desteğiyle tarihi sarayda 7 yıldır kazı çalışması yürüttüklerini anlattı.

Harran Sarayı'nda Doğu Roma İmparatorluğu'ndan Emevilere, Zengi Atabeyliğinden Eyyübilere varıncaya kadar tarihi kalıntılara rastladıklarını belirten Önal, kazılarda sarayın ana kapısından hamamına, savunma kulelerinden özel odalara kadar birçok ayrıntıya ulaştıklarını belirtti.

Harran Sarayı'nın Orta Doğu ülkelerinde Orta Çağ'dan bu yana ayakta kalmış nadir 3 katlı saray örneklerinden olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Mehmet Önal, tarihi yapının yüzlerce odasının bulunduğunu vurguladı.

"7 kitabe bulduk, 5 kitabe daha eksik"

Tarihi sarayın 2 yılda ana kapısını ortaya çıkarabildiklerini ifade eden Önal, asırlık sarayın önünde toprakla dolan 9 metrelik hendekte çalışma yaptıklarını söyledi.

Saray önünde 6 ayrı seviyede kazı yaptıklarını dile getiren Önal, "Saraya giriş kapısının üzerinde Arapça yazılı kitabeler bulundu. Şu ana kadar 7 kitabeyi gün yüzüne çıkardık. Daha 5 kitabenin eksik olduğunu düşünüyoruz çünkü arkeoloji de tıpkı bir puzzle gibidir. Eksik parçaların olduğu ele geçirilen kitabelerdeki yazıtlara göre belli oluyor. Kitabe satırlarından eksik olan parçaların bulunduğu anlaşılıyor. Kitabelere ilişkin kazılarımız tamamlandığında daha net ifadeler kullanacağız." dedi.

"Saraya giriş eskisi gibi hendek üstündeki köprüden yapılacak"

Kazıların Harran Sarayı'na girişi sağlayan ve kalıntılarına ulaşılan köprü bölgesinde yoğunlaştığını anlatan Önal, "Kazıdan çıkacak köprü kalıntıları projelendirilerek koruma kuruluna sunulacak. Harran Sarayı'na giriş 9 asır önceki gibi köprüden yapılacak, ziyaretçiler buradan kalenin ikinci katına alınacak, galerilerden burada içeride kale mescidini görecek, şapel denilen özel odayı, kuleyi, saray hamamını, köpekli kapıyı, salonları ve yemekhaneyi gezecek. Harran'ın konuk kubbeli evlerini yukarıdan seyretme imkanı bulacak. Ziyaretçiler, burada yaklaşık 1-1,5 saat tarihi doya doya izleye izleye keyif içerisinde zaman geçirecek. Bu açıdan kazılar hem kalenin arkeolojik tarihi verilerine ulaşılması hem de turizm açısından ziyaretçileri kaleye alabilmemiz için oldukça önem arz ediyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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