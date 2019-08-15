Harran'da şehitler için mevlit okutuldu

15.08.2019 11:31

Harran'da, şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Taş için mevlit okutuldu.

Şehit Taş'ın İmam Bakır Mahallesi'ndeki evinde düzenlenen mevlit programında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Mevlit programına Şanlıurfa AK Parti Milletvekili Ahmet Akay, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Veli Altundaş, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Özyavuz, ay yıldızlı Türk bayrağının sonsuza dek göklerde dalgalanacağını belirterek, "Milletimizin birlik ve beraberliği, devletimizin bekası ve vatanımızın bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerimize büyük bir minnet borçluyuz. İmanın en üst derecesine eren şehit kardeşlerimizin bu fedakarlığı karşısında hepimizin üzerine düşen görevler var ve bu görevlerin en önemlisi, onların aziz hatıralarına, emanetlerine sahip çıkmaktır."

Mevlitin ardından katılımcılara yemek ve helva ikram edildi.

Kaynak: AA