Harran'da sağuk hava ve don etkili oluyor
Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde soğuk hava ve don yaşamı olumsuz etkiledi.
11.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:28
Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde soğuk hava ve don yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 4 dereceye kadar düşmesi yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezindeki su deposu, ağaç, çeşme ve yollar soğuk hava nedeniyle dondu.
Kaynak: AA