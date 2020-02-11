Harran'da sağuk hava ve don etkili oluyor
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Harran'da sağuk hava ve don etkili oluyor

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde soğuk hava ve don yaşamı olumsuz etkiledi.

11.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:28
Harran'da sağuk hava ve don etkili oluyor

'nin en sıcak kentlerinin başında gelen 'nın ilçesinde soğuk hava ve don yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 4 dereceye kadar düşmesi yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezindeki su deposu, ağaç, çeşme ve yollar soğuk hava nedeniyle dondu.

Kaynak: AA
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