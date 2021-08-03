Harran'da Grup Yolları Yenileniyor

Hava sıcaklıklarının asfalt için elverişli koşullar oluşturduğu Şanlıurfa'da ilçelerde başlattığı asfalt hizmetini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Harran ilçesinde kırsal grup yollarında alt yapısını tamamladığı yolları sathi asfaltla buluşturuyor.

Hava sıcaklıklarının asfalt için elverişli koşullar oluşturduğu Şanlıurfa'da ilçelerde başlattığı asfalt hizmetini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Harran ilçesinde kırsal grup yollarında alt yapısını tamamladığı yolları sathi asfaltla buluşturuyor.

Kırsal mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda daha önceden belirlenen program dahilinde yollarda asfalt çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan yolları asfaltla buluştururken diğer yandan yol genişletme çalışmalarını da sürdürüyor.

Meydankapı - Harran grup yolunda yol genişletme ve stabilize serim çalışmalarını yürüten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Balkat, Buldum, Kılıçlı grup yolu ile Evciler, Algı, Giyimli ve Minare yollarının da asfaltlama işlemlerini tamamladı.

Mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri mahallelerinde yapılan yol genişletme ve asfalt çalışmalarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederek yollarının artık daha konforlu olduğunu belirttiler. Yollarından iki aracın yan yana geçemediğini ifade eden kırsal mahalle sakinleri yapılan genişletme çalışmasıyla iki aracın birlikte seyretmesinin mümkün hale geldiğini sözlerine ekledi.

13 ilçeye eşit hizmet anlayışıyla kırsal mahallelerde sathi asfalt çalışmalarını aralıksız sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ekipleri, yaz sezonunun sonunda asfaltı tamamlanmamış yol kalmaması için var gücüyle çalışmaya devam ediyor.

Kaynak: Habermetre