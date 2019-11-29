Harran'da acemi erler yemin etti
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Harran'da acemi erler yemin etti

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde vatani görevini yapan 1999/4 tertip 1. grup acemi erler yemin etti.

29.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:36
Harran'da acemi erler yemin etti

'nın ilçesinde vatani görevini yapan 1999/4 tertip 1. grup acemi erler yemin etti.

İlçe Komutanlığı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Veli Altuntaş günün anlam ve önemini anlatan konuşmasının ardından erler and içti.

Kaymakam Ömer Faruk Çelik, eğitimde başarılı olan erlere hediyeler verdi.

Tören, erlerin aileleriyle buluşmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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