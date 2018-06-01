Harput" ve "Priene" Dünya Miras Geçici Listesi'nde

Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki kültür varlığı sayısı, Priene arkeolojik alanı, Harput tarihi kenti ve Gaziantep yeraltı su sistemlerinin de aralarında bulunduğu 7 mirasın eklenmesiyle 78'e yükseldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'nde geçtiğimiz yıl 71 olan kültür varlığı sayısına 7 miras daha eklendi. Böylece geçici listedeki kültür varlığı sayısı 78'e ulaştı. Listeye yeni alınan kültür varlıkları şöyle:

"Priene arkeolojik alanı (Aydın), Sarıkaya Roma hamamı (Yozgat), Harput tarihi kenti (Elazığ), Justinianus Köprüsü (Sakarya), Danişment Beyliği başkenti Niksar: Anadolu Türk Medeniyetinin erken dönem kültürel mirası (Tokat), Gaziantep yeraltı su sistemleri: Kasteller ve Livaslar (Gaziantep) ve Anadolu'daki ahşap çatılı ve direkli camiler: Konya Eşrefoğlu Camisi, Kastamonu Mahmut Bey Camisi, Sivrihisar Ulu Cami, Afyonkarahisar Ulu Cami, Ankara Arslanhane Camisi."

UNESCO Dünya Miras Listesi'nin ön adımı niteliğindeki "Geçici Liste", taraf ülkelerin Dünya Miras Listesi'ne aday göstermek üzere Dünya Miras Komitesine ilettikleri varlıklardan oluşuyor.