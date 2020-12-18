Harput'ta sis bulutlarının görsel şöleni

Harput'ta sis bulutlarının görsel şöleni

ELAZIĞ - Elazığ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan sis bulutları tarihi Harput Mahallesi'nde görsel şölen sundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin uyarısını yaptığı sis Elazığ'da ara ara etkili oluyor. İki gündür sabah saatlerinden itibaren güneşle birlikte etkili olan ancak görüş mesafesini etkilemeyen sis bulutlarının tarihi Harput Mahallesi'nden izlenmesi ayrı bir keyif verdi.

Yer yer etkili olan sis bulutları, Harput Kalesi'nden, eğri minareli Ulucami'ye, tarihi mekanlardan, mezarlık bölgesine kadar alanda görsel şölen sundu. Harput'tan, kent merkezi ise sis nedeniyle zaman zaman görünmez hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ