'Harput'ta Bir Amerikalı' oyununa yoğun ilgi

30.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:05

Elazığ Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü tarafından Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezinde, beşinci kez sahnelenen 'Harput'ta Bir Amerikalı' adlı oyun, tiyatroseverlerden bir kez daha büyük beğeni topladı.

Elazığ Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Reşat Bulut, oyunun Elazığlılardan yoğun bir ilgi gördüğünü ifade ederek, "Mayıs ayı sonuna kadar yeni oyunlarla birlikte periyodik olarak oyunumuzu sahnelemeye devam edeceğiz. Hem Elazığlı hem de komşu illerdeki tiyatroseverleri oyunlarımızı izlemeye bekliyoruz. Gösterilen yoğun ilgi nedeniyle bugüne kadar haftalık olarak seyircimizin karşısında olduk. Yeni yıldan itibaren perdelerimizi 15 günde bir açacağız. Harput'ta Bir Amerikalı adlı oyunumuzun yanı sıra yeni oyunlarımızı sahnelemeye devam edeceğiz." dedi.

VALİ YARDIMCISI GÜL'DEN TEŞEKKÜR

'Harput'ta Bir Amerikalı' adlı oyunu Elazığ Vali Yardımcısı Mustafa Gül de izledi. Oyunu büyük bir keyif alarak izlediğini ifade eden Vali Yardımcısı Mustafa Gül, "Başta Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir emek ve gayret var." dedi.

Kaynak: Bültenler