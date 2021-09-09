"Harput Kısa Film Festivali"nde onur ödülü Yılmaz Gruda'ya verildi

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Elazığ Valiliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Harput Kısa Film Festivali", Elazığ Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Elazığ Valiliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Harput Kısa Film Festivali", Elazığ Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle başladı.

Törende festival kapsamında yaşam boyu onur ödülü verilen usta oyuncu Yılmaz Gruda, "Yaptığınız festivalle bütün Anadolu'yu burada donatacaksınız. Burada yaşayan insanların hepsi birer hazine. Bu tarz festivaller sayesinde böylesine değerli insanlarla tanışıyor ve onlarla birlikte vakit geçirme şansını elde ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Elazığ Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu ise şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere festivaller şehirlerin tanıtımının yapılmasında, turizmin canlanmasında katkılar sağlamaktadır. Harput Kısa Film Festivali sayesinde ilimiz sosyokültürel anlamda daha da cazibe merkezi haline gelecektir. İnsan yaşamı sanattan ayrı düşünülemez. Güzel sanatların dalı olan sinema sanatı hem ilimiz hem de ülkemiz için oldukça önemlidir. Bu festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Programda ayrıca Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu da konuşma yaptı.

Festivali'n kısa film dalında jüri üyeliğini yapımcı ve yönetmen Osman Sınav, oyuncu Ahu Türkpençe, yönetmen ve senarist Raşit Çelikezer, oyuncu Mehmet Çepiç ve sanat yönetmeni Natali Yeres yapıyor.

Belgesel yönetmeni Prof. Dr. Hakan Aytekin'in jüri başkanlığını üstlendiği belgesel jürisinde ise yönetmen Müjgan Taner, sinema yazarı Murat Tolga Şen, belgesel yönetmeni Dr. Musa Ak ve Tülin Tezel bulunuyor.

Yarışmanın senaryo dalının jüri üyeleri de Doç. Dr. Burak Medin ve Öğretim Görevlisi Günşad Özger'den oluşuyor.

Harput'un tanınmasını ve Elazığ'ın kültür ve sanat hayatına katkı sağlamayı amaçlayan, ulusalda ise sinema sanatı ve sanatçılarına destek olmayı hedefleyen festival, 11 Eylül'e kadar devam edecek.

Festivalde Müfit Can Saçıntı'nın "Lafını Esirgemeyenler" isimli tek kişilik gösterisi ve "Yaşamak Güzel Şey" isimli filmi de Elazığlı sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin kazananları 11 Eylül'de düzenlenecek olan ödül töreninde açıklanacak. Festivalle ilgili ayrıntılı bilgiler "harputfilmfestivali.com" adresinden öğrenilebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı