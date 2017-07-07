Harp Akademileri Komutanlığındaki Darbe Faaliyetlerine İlişkin Dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetler ve eylemler ile Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 110'u tutuklu, 1'i firari, 116 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması tamamlandı.



İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada görülen duruşmada, bazı tutuklu sanıklar savunma yaptı.



Pazartesi başlayan ve dört celsesi tamamlanan duruşmada, henüz 12 tutuklu sanığın savunması alınabildi.



Mahkeme heyeti, sanık ifadelerinin alınabilmesi için duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi.



Öte yandan duruşmayı izlemeye gelen şehit ve gazi yakınları ile darbe mağdurlarının gıda ihtiyacı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca kurulan mobil araçlarla sağlandı.?