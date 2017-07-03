Harp Akademileri Komutanlığındaki Darbe Faaliyetlerine İlişkin Dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyet ve eylemlere ilişkin aralarında generallerin de bulunduğu 110'u tutuklu, 1'i firari 116 sanık askerin yargılanmasına devam edildi.



İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, 841 sayfadan oluşan iddianamenin özetlenmesi işlemi devam etti.



Bir sanık avukatı duruşmanın usulüne ilişkin bazı beyanları olduğunu, başka bir sanık avukat ise can güvenliğinin bulunmadığını beyan ederek taleplerin öncelikli olarak karara bağlanmasını istedi.



Mahkeme heyeti başkanı Kemal Yalçın Selçuk, talepleri daha sonra alacağını ve bütün avukatlara söz vereceğini ifade etti.



Bunun üzerine bazı sanık avukatları da duruşmanın sağlıklı ilerleyemeyeceğini gerekçe göstererek taleplerini sözlü şekilde yinelediler.



Heyet başkanı Selçuk ile avukatları arasında kısa süreli tartışma yaşanması üzerine tutuklu sanıklar mahkeme başkanının tavrını alkışla protesto etti.



Alkışlayan sanıklar hakkında işlem yapılacağını vurgulayan Selçuk, duruşmaya devam edeceğini söyledi.



Bunun üzerine bazı sanık avukatları duruşmayı takip edemeyeceklerini ve mahkeme heyetini reddettiklerini sözlü beyan ederek duruşma salonundan ayrıldılar.



Bir süre daha iddianameyi özetleyen Selçuk, iddianamenin özetlenmesinin tamamlanması ve sanık beyanlarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.?