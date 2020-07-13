HarmonyOS İşletim Sistemine Sahip İlk Otomobil Tanıtıldı Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD ve akıllı telefon üreticisi Huawei, dünyanın ilk HiCar sistemine sahip otomobil serisini duyurdu.

Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD ve akıllı telefon üreticisi Huawei, dünyanın ilk HiCar sistemine sahip otomobil serisini duyurdu. HiCar sistemi Huawei tarafından geliştirilen HarmonyOS işletim sistemine dayanmakta. İşte HarmonyOS işletim sistemi ile gelen otomobil hakkında detaylar.

HarmonyOS İşletim Sistemli Otomobil Duyuruldu!

Yeni HiCar sistemi, Huawei'nin kendi geliştirdiği işletim sistemi üzerine kurulan akıllı bağlantı tabanlı bir çözüm. Huawei CEO'su Richard Yu Chengdong'a göre, BYD'nin en yeni elektrikli araba modeli, yeni işletim sistemini ilk kullanan araç olacak.

Huawei ilk kez araçlarda 5G çözümleri sunuyor. HiCar sistemi, Audi, BYD, GAC ve BAIC dahil 30'dan fazla farklı otomobil üreticisinden 120'den fazla araba modelinde mevcut olacak. Araç hakkındaki detaylar ve fiyat bilgisi henüz açıklanmadı. Detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.

HarmonyOS'un nasıl göründüğüne dair bir görsel ne yazık ki şu an için bulunmamakta. HarmonyOS hakkındaki tüm bilgilere buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Sizler HarmonyOS hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir